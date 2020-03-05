Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma espada

TCES pode aumentar pressão de servidores sobre Casagrande por aumento

Dependendo do desfecho, julgamento no tribunal pode mudar maneira como governo calcula o gasto com pessoal, aumentando a "folga" para ampliação das despesas sem descumprimento dos limites legais

Publicado em 05 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 mar 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Novo problema para Casagrande: dependendo do resultado, julgamento no TCES pode aumentar pressão de servidores por aumento Crédito: Amarildo
A questão é extremamente técnica e, à primeira vista, pode parecer que tem a ver somente com a terminologia usada na administração pública. Mas é mais que isso. Um julgamento iniciado nesta terça-feira (3) no Tribunal de Contas do Estado (TCES) pode ter consequências políticas para o governo Casagrande. Dependendo do resultado do julgamento, a decisão dos conselheiros pode aumentar a pressão de categorias do funcionalismo público estadual sobre o governo por aumento salarial.
O TCES pode aprovar uma mudança na maneira como o governo calcula o seu percentual de gastos com servidores ativos e inativos. Se isso ocorrer, os números corrigidos poderão indicar um caixa ainda mais confortável do que indica a atual contabilidade oficial. Em tese, isso pode dar aos servidores um forte argumento para cobrarem do governo, este ano, um reajuste salarial expressivo que não tiveram nos últimos cinco anos. É aquele argumento que alguns sindicatos já têm usado: “se o governo tem margem para aumentar as despesas com pessoal sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, por que não valorizar os servidores?”.
Tudo diz respeito à maneira como o governo Casagrande contabiliza aqueles recursos extras injetados no caixa estadual em 2019, a partir do acordo firmado com a Petrobras, no início daquele ano, com a unificação dos campos de petróleo do Parque das Baleias, situado no litoral sul do Estado. Graças a esse acordo, o governo estadual recebeu, a título de participações especiais retroativas, perto de R$ 1 bilhão no ano passado – precisamente, R$ 936 milhões.
Na contabilidade oficial do governo, esse recurso foi registrado e classificado na categoria “receitas de capital” e não como parte da “receita corrente líquida”. É isso que está em discussão agora no TCES, em um “relatório de acompanhamento” que tem como relator o conselheiro Rodrigo Coelho, também relator das contas de 2019 do governo.

Veja Também

Governo do ES faz nova proposta de reajuste para militares

Não cabe aqui um aprofundamento sobre a diferença técnica entre “receitas de capital” e “receita corrente líquida”. O importante é ter em mente: o gasto do governo com pessoal é calculado em cima da receita corrente líquida (doravante, RCL). Para cumprir o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo não pode gastar com pessoal, no acumulado dos últimos doze meses, mais de 49% da RCL.
De acordo com dados do próprio TCES, de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, o gasto do Executivo estadual com folha de pagamento ficou em 38,77% da RCL – longe até do limite de alerta, que é de 44,1%. Isso conforme os critérios atuais.
No entanto, se o TCES obrigar o governo a incluir aquele quase R$ 1 bilhão do acordo do Parque das Baleias como RCL, o percentual de gasto com pessoal ficará ainda menor, pois será calculado em cima de uma RCL total maior.
Ficou difícil? Pense nesta analogia: o gasto com pessoal é a fatia de um bolo que corresponde à RCL total. Se a fatia não muda de tamanho, mas o bolo cresce, a fatia passa a parecer menor do que era, proporcionalmente ao tamanho do bolo.
Nesse caso, os atuais 38,77% passarão para 36,3% da RCL. E, com embasamento técnico, os servidores poderão dizer: há “folga” ainda maior para concessão de reajuste sem risco de infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Veja Também

Casagrande sanciona lei que prevê salário de até R$ 24 mil a defensores

A questão, logicamente, é polêmica, e há divergências sobre isso até dentro do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, no referido processo. Na tarde de terça-feira (3), abrindo o julgamento, o relator, Rodrigo Coelho, sugeriu que o governo se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a proposta constante no relatório de acompanhamento de determinar que o Poder Executivo reclassifique a receita do acordo com a Petrobras, “propiciando [o seu] adequado registro contábil” como Receita Corrente Líquida.
O conselheiro Sérgio Borges pediu vista do processo. Ou seja, o governo ganhou tempo e, por enquanto, nem sequer será notificado para se manifestar sobre o assunto. De todo modo, também no TCES, mais uma espada começa a pairar sobre a cabeça do governo Casagrande.
Correção: Na primeira versão publicada deste texto, havíamos afirmado que o relator do processo, Rodrigo Coelho, "é defensor da tese de que as participações especiais do Parque das Baleias devem ser reclassificadas como RCL". Na verdade, o relator ainda não tem posição formada sobre isso e, por enquanto, propôs somente a notificação do governo para manifestação formal no processo.

CRISE NO MDB-ES: MARCELINO RECORRE A PRESIDENTE DO TRE

Adversário de Lelo Coimbra na luta pela presidência do MDB no Espírito Santo, o ex-deputado federal Marcelino Fraga esteve no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na última terça-feira (3). Acompanhado por seu advogado, Luciano Ceotto, e pelo deputado estadual José Esmeraldo (MDB), Marcelino abordou pessoalmente o presidente da Corte, desembargador Samuel Meira Brasil, logo após a sessão de julgamentos do Pleno.
Marcelino pediu a Meira Brasil que o TRE publique em sua página oficial a formação da Executiva Estadual do MDB eleita na convenção estadual promovida pela chapa dele, no Centro de Vitória, no dia 16 de fevereiro, como determinou o juiz Maurício Camata Rangel, da 3ª Vara Cível de Vitória, em 21 de fevereiro. Em decisão liminar, o juiz reconheceu a validade da referida convenção.
O problema é que essa briga entre Marcelino e Lelo está se desenrolando, paralelamente, em duas frentes: a jurídica e a partidária. Nesta última, Lelo ainda prevalece. Na véspera da votação promovida pelo grupo de Marcelino, Lelo havia cancelado a convenção, na qualidade de presidente da Comissão Estadual Provisória. Assim, Marcelino realizou a convenção por sua conta, à revelia da Comissão Provisória, que não reconhece esse ato. 
Além disso, no dia 19 de fevereiro, o Diretório Nacional do MDB, presidido pelo deputado federal Baleia Rossi, também anunciou que não reconhece a legalidade da convenção realizada por Marcelino e decidiu prorrogar por mais 90 dias a permanência de Lelo como presidente da Comissão Provisória Estadual.

Veja Também

Roberto Martins se filia à Rede para disputar a Prefeitura de Vitória

NO MDB-ES, A HISTÓRIA SE REPETE ENQUANTO FARSA

No dia 17 de dezembro de 2006, o MDB-ES tinha convenção marcada. O palco seria a Assembleia Legislativa. Na disputa pela presidência estadual, os mesmos dois políticos de agora: Lelo e Marcelino Fraga. Dois dias antes, porém, a Executiva estadual do partido, sobre a qual Lelo e Paulo Hartung já tinham maior influência, cancelou a convenção.
Ignorando a decisão da Executiva, Marcelino realizou a convenção assim mesmo, em uma tenda armada em frente à Assembleia Legislativa (cujos portões não lhe foram abertos), sem a presença de ninguém da chapa de Lelo. Marcelino venceu a votação. Mas, sem reconhecer a legalidade do ato, Lelo protestou à direção nacional do MDB, que lhe deu ganho de causa, anulando a convenção.

O "HUMOR" DE BOLSONARO

Como se sabe, o presidente Bolsonaro pôs na manhã desta quarta-feira (4) um humorista fantasiado como ele para responder, em seu lugar, perguntas (que obviamente não vieram) dos jornalistas que cobrem o Palácio da Alvorada. Em certo momento, ficou muito difícil dizer qual dos dois era o humorista. 

Veja Também

Majeski pede “aumento diferenciado” também para professores do Estado

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande servidores TCES MDB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados