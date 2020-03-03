Governador do Espírito Santo Renato Casagrande Crédito: João Paulo Rocentti

Your browser does not support the audio element. Casagrande sanciona lei que prevê salário de até R$ 24 mil a defensores

O texto cria quatro níveis na carreira com vencimentos iniciando em R$ 12 mil. Atualmente, o defensor começa ganhando R$ 10.395. A sanção foi publicada na edição desta terça-feira (9) no Diário Oficial.

Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o projeto de lei tinha sido aprovado no dia 10 de fevereiro com 21 votos e, desde então, aguardava pela sanção do governo. O texto é de autoria da Defensoria Pública, que tem autonomia administrativa e financeira.

A instituição conta hoje com 168 membros em seu quadro de carreira. Nos três anos, com a lei sancionada, os reajustes devem significar um aumento de R$ 21,18 milhões nas despesas do Estado até 2022.

A Emenda Constitucional 80/2014, que é base para a justificativa do projeto, determina que o número de defensores públicos deve ser proporcional à efetiva demanda de serviço da população atendida. O texto prevê a garantia da atividade da Defensoria em todas as unidades jurisdicionais em um prazo de oito anos. Dentro desse prazo, a lotação dos defensores deve atender prioritariamente as regiões com maior índice de exclusão social e adensamento populacional.

Mas sobre a cobertura do atendimento no Estado, a Defensoria aponta que em 2011 estava em 29 comarcas. A instituição ampliou o atendimento para 63 em 2014. Atualmente, porém, está em 26 dos 78 municípios capixabas.

No projeto, o defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista, argumenta que, nos últimos seis anos, a carreira de defensor público foi a única que não recebeu qualquer tipo de revisão remuneratória no Estado. Segundo ele, isso levou a carreira a ter o pior salário em nível nacional.

"Isso tem causado instabilidade nos serviços prestados pela instituição, vez que grande parte dos seus membros tem deixado a carreira para servir a outras mais atraentes. No final de 2014, a Defensoria contava com 217 defensores públicos no quadro. Atualmente, mesmo nomeando mais de 30, no período entre 2015 e 2020, a instituição conta com 168 membros no seu quadro de carreira. Estão em apenas 26 municípios, regredindo para um patamar anterior ao ano de 2011.

NÍVEIS E OS AUMENTOS PROGRESSIVOS DE SALÁRIO, SEMPRE EM NOVEMBRO

Para o defensor público substituto (primeiro nível):

R$ 12 mil (2020)

R$ 14 mil (2021)

R$ 16 mil (2022)

Para o defensor público titular (segundo nível):

R$ 16 mil (2020)

R$ 18 mil (2021)

R$ 19 mil (2022)

Para o defensor público superior (terceiro nível):

R$ 18 mil (2020)

R$ 20 mil (2021)

R$ 21 mil (2022)