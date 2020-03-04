Majeski pede “aumento diferenciado” também para professores do Estado

Majeski não sabe se deixa o PSB neste ano Crédito: Assembleia Legislativa

Quando o governador Renato Casagrande (PSB) defendeu, no fim de 2019, em entrevista ao podcast Papo de Colunista , um reajuste diferenciado para categorias do funcionalismo estadual que ganhem abaixo da média nacional (citando especificamente soldados da PM), um pensamento imediato surgiu: se ele fizer mesmo isso, outras categorias não poderão sentir-se no direito de pleitear o mesmo tratamento por parte do governo? Se o governador der mesmo um “reajuste diferenciado” para uma categoria, não terá que fazer o mesmo para todas?

Nesta terça-feira (3), algo previsível ocorreu, por iniciativa de um deputado do partido de Casagrande: Sergio Majeski (PSB). Por meio de uma indicação, Majeski sugeriu ao governador que ele também conceda um “reajuste diferenciado” a todos os profissionais da educação do Espírito Santo, “ao longo dos próximos anos”.

Subindo à tribuna para defender sua indicação, Majeski citou a entrevista concedida por Casagrande ao Papo de Colunista e frisou que, no Espírito Santo, os professores também ganham abaixo do salário médio pago nos demais Estados à mesma categoria.

Ainda segundo o deputado, os professores estaduais ganham abaixo do piso nacional da categoria. “Então se enquadra naquilo que o próprio governador falou”, concluiu.

No texto da indicação, Majeski também cita especificamente a proposta de reajuste já apresentada pelo governo aos profissionais das forças de segurança pública: “Como neste ano foi anunciado um reajuste progressivo aos profissionais da segurança, com o intuito de recompor as perdas ocorridas ao longo dos últimos anos, vimos por meio desta indicação requerer ao Excelentíssimo Governador que sejam adotadas medidas para que o mesmo benefício seja estendido aos profissionais da educação do Estado do Espírito Santo”.

Uma indicação por parte de um parlamentar não tem nenhum poder decisório. É só uma sugestão, e o governo pode perfeitamente a ignorar. Mas a iniciativa de Majeski mostra que o argumento dos profissionais do magistério (e quiçá de outras categorias) já está preparado. E foi dado pelo próprio Casagrande.

Veja Também Quem é o candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo?

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VIANA TROCA PT POR PSB

O presidente da Câmara de Vereadores de Viana, Fabio Dias, trocará o PT pelo PSB na janela partidária. Dias é pré-candidato a prefeito da cidade e quer concorrer com o apoio do atual prefeito, Gilson Daniel (Podemos). O apoio, porém, ainda não está assegurado. O prefeito também pode lançar, pelo Podemos, o seu secretário de Governo, Wanderson Borghardt Bueno.

OUTROS PRÉ-CANDIDATOS NA CIDADE

Fora do grupo do prefeito, podemos citar pelo menos outros três pré-candidatos: o ex-vice-prefeito de Viana Faustão (PDT), o vereador Cabo Max (PP) e o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo Wylis Lira (MDB).

ABERTA A TEMPORADA DE TROCA-TROCA

De amanhã (5) até o dia 3 abril, estará aberta a janela da Justiça Eleitoral para que vereadores com mandato possam mudar de partido sem perder o cargo. Atenção: a brecha legal, este ano, é só para vereadores, hein!

BAHIENSE: TÁ CHEIRANDO MAL

Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o deputado Danilo Bahiense (PSL) tem cobrado do governo do Estado melhorias na estrutura das unidades do Serviço Médico Legal (SML) no interior do Estado. Afirma que, em algumas unidades, têm sido registrados casos de cadáveres em estado de decomposição por falta de pessoal e de estrutura de trabalho.

LEIS INÚTEIS NA LIXEIRA

A Assembleia aprovou nesta terça (3) projeto de lei do deputado Marcelo Santos (PDT) que revogou em torno de mil leis estaduais, do período compreendido entre 1947 e 2018. Todas inúteis, ultrapassadas ou desatualizadas.

O DOSSIÊ PELICANO

O governador Renato Casagrande nomeou Macaciel Jonas Breda, ex-presidente estadual do seu PSB, para o cargo comissionado de assessor especial nível I da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Salário de R$ 4.457,00 brutos.

PSL GOVERNISTA?!?

Tamanha tranquilidade até levou o líder do governo, Eustáquio de Freitas (PSB), a fazer um gracejo com deputados que não são da base: “Agradeço à bancada do PSL. Estou surpreso com a bancada do PSL, que hoje é mais governista do que eu nesta Casa”.

BRIGA PELO MICROFONE EM VITÓRIA

Em dado momento, logo no início da sessão, os deputados Sergio Majeski e Lorenzo Pazolini (sem partido) foram ao mesmo tempo usar o mesmo microfone de aparte e ficaram lado a lado. O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que estava na Mesa Diretora, não perdeu a piada: “Só falta colocarem o Gandini ali, para aumentarem a briga pelo microfone de Vitória”.