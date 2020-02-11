Indústria do ES tem a maior retração de todo o país em 2019
A indústria do Espírito Santo foi a que apresentou a maior retração em 2019 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O acumulado ao longo dos 12 meses foi de -15,7% - percentual muito superior ao do Estado que apresenta a segunda maior queda: Minas Gerais, com 5.6%.
Os setores que mais caíram em 2019 foram celulose, papel e produtos de papel (-35,8%), indústrias extrativas (-21,1%) e metalurgia (-10,6%). O único setor a apresentar crescimento ao longo do ano, segundo o IBGE, foi o de produtos minerais não-metálicos, que avançou 10,2%.
Se considerado apenas o número referente a dezembro de 2019, o Estado não apresenta a maior queda, mas ainda assim o número é negativo. No último mês do ano passado, a indústria local apresentou recuo de 2,3%. As maiores quedas do mês foram observadas em Mato Grosso (-4,7%), Rio de Janeiro (-4,3%) e Minas Gerais (-4,1%).
Porém, se comparado dezembro de 2019 com o mesmo mês de 2018, o Estado volta a apresentar a maior retração entre todos os Estados: 24,8%. Na sequência aparece Minas Gerais, com 13,6% de recuo industrial.
O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos neves (IJSN), Luiz Paulo Vellozo Lucas, destaca que os fatores que fizeram com que a indústria recuasse não são novos, mas que vêm acompanhando o Estado ao longo dos últimos anos.
Nós tivemos a questão de Mariana, da Samarco, que impactou muito o Espírito Santo, depois tivemos Brumadinho, que foi outro ponto importante. No setor de papel e celulose foi observada a queda do preço da celulose no mercado internacional, além do deslocamento de parte da produção da Suzano para outras fábricas Tudo isso vem impactando o Estado nos últimos trimestres, analisa.
Por outro lado, começamos a ter notícias boas. A própria Suzano vai construir uma fábrica de papel no Estado, o setor de petróleo e gás está voltando a ter força depois dos leilões feitos pelo governo federal, acrescenta Luiz Paulo.
Para o diretor-presidente do Instituto Jones, ainda que a situação da indústria não seja tão boa, a tendência é de melhoria nos próximos meses. Dados do Caged [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados], por exemplo, mostram que o Estado segue gerando empregos formais acima da média do Brasil. Da mesma forma a construção civil, turismo e setor de alimentos vêm apresentando resultados positivos, conclui otimista.
PARA A FINDES, DADOS NÃO RETRATAM TODA A INDÚSTRIA CAPIXABA
Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Leo de Castro, a indústria brasileira e, principalmente, a capixaba passam por momentos de desafio. Ele citou o baixo preço da celulose no mercado internacional, o "efeito Brumadinho" na mineração e o amadurecimento dos poços de petróleo, que torna esses setores menos produtivos.
No entanto, o presidente lembra que o IBGE analisa apenas cinco setores e afirma que outras áreas estão se desenvolvendo. "Há indústrias que não aparecem nessa análise que são super importantes para nós. A indústria que não é medida tem se desenvolvido", diz. Ele aponta como exemplo o crescimento das vagas de emprego dos setores de madeira e mobiliário, material elétrico e alimentos.
Para Leo de Castro, o crescimento de arrecadação de ICMS no setor industrial e de energia elétrica também apontam para um desenvolvimento do setor. Ele avalia, porém, que a diversificação é essencial para retomar o crescimento. "É preciso tirar a dependência dos grandes projetos, e construir caminhos para uma indústria mais diversa, robusta e resiliente. Para 2020, os empresários estão otimistas", afirma.
NÚMEROS NACIONAIS APRESENTAM QUEDA DE 1,1%
A média nacional da indústria, segundo o IBGE, caiu 1,1% nos últimos 12 meses. Observado apenas o mês de dezembro, a queda passa a ser de 0,7%. Dos 15 Estados pesquisados, 8 tiveram acumulado positivo no último ano.
O maior destaque é a indústria paranaense, que mesmo num cenário de crise conseguiu crescer 5,7% ao longo de 2019. O número foi puxado pela indústria de Veículos automotores, reboques e carrocerias, que subiu 25,7%.