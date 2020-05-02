Governo do ES: expectativa X realidade

O governador Renato Casagrande prevê queda de R$ 3,4 bilhões na receita do ES em 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Sabe aquela famosa expressão “expectativa X realidade”? Muito usada inclusive em memes na internet para mostrar, de um lado, uma situação, ou uma pessoa ou um comportamento que é muito bom e, de outro, algo que não é tão bem-sucedido assim?

De certa forma é isso o que está acontecendo agora com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). O socialista assumiu o Palácio Anchieta no ano passado e tinha uma perspectiva completamente diferente da que está tendo que enfrentar neste momento.

Casagrande chegou ao governo tendo a máquina pública organizada e o Estado sendo uma referência Brasil afora em pontos como equilíbrio fiscal , segurança jurídica e bom ambiente de negócios. Um combo perfeito em um momento em que o país começava a ensaiar a sua recuperação da crise.

Após negociações que duraram anos junto à ANP e à Petrobras , o Estado passou a ter suas receitas petrolíferas incrementadas e garantiu R$ 1,57 bilhão em recursos retroativos - desse volume, já recebeu cerca de R$ 1,1 bi -, além de um aumento anual da ordem de R$ 200 milhões em Participação Especial. Isso a preços da época, quando ainda não havia acontecido o derretimento do valor do barril de petróleo.

Esse cenário sem dúvida nenhuma era o sonho de consumo de qualquer gestor. Acontece que Casagrande não teve muito tempo para usufruí-lo. Já que o primeiro ano do mandato foi, como naturalmente acontece nas administrações públicas, de avaliação e planejamento das estratégias a serem adotadas.

Justamente quando o governador ia pisar no acelerador para executar seus projetos, parte deles ligados à infraestrutura, vieram as enchentes de janeiro , que devastaram várias cidades do Estado, seguidas da pandemia do coronavírus . Foi um tremendo cavalo de pau nos planos do socialista.

Em um curto espaço de tempo, o governador percebeu que o dinheiro extra do petróleo passaria a ter uma finalidade completamente diferente da que imaginou . Os investimentos se transformariam rapidamente em socorro no combate à Covid-19. O quadro mudou tanto que o governo já prevê perda de receitas da ordem de R$ 3,4 bilhões, conforme divulgou nesta semana. Isso representa uma retração de quase 20% no orçamento deste ano.

Se a queda na arrecadação já não fosse suficientemente dramática, o Estado ainda vai ter que fazer malabarismo para honrar seus compromissos, como o que assumiu ao dar reajuste para a categoria da segurança. Em 2020, são R$ 104 milhões a mais na folha de pagamento. Só que não para por aí. Ano a ano as despesas com pessoal ficarão mais pesadas. Apenas entre os profissionais da segurança, o aumento terá representado um desembolso de R$ 957 milhões ao fim de 2023.