Como a nota A do ES no Tesouro Nacional tem impacto na sua vida

A classificação feita pelo governo federal mostra a capacidade de pagamento dos entes nacionais, ou seja, revela se um Estado ou município tem ou não condições de quitar as suas dívidas. O relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional é resultado do equilíbrio das contas públicas em 2018.

O sistema é para o poder público como um “ cadastro positivo ” (para quem paga tudo em dia) ou um " SPC " (dos inadimplentes). O sistema concede à unidade da federação uma espécie de selo dizendo se essa é uma boa pagadora. Quanto maior a nota, maior a garantia de que o Estado ou município não dará calote nos fornecedores.

O impacto disso na vida da população capixaba é explicada pelo economista Antonio Marcus Machado. Entenda:

1) Pagamento de salário dos servidores

O salário em dia de qualquer trabalhador é o que permite as famílias comprarem um pão na padaria, uma fruta no mercado, pagarem seus aluguéis. É o que faz a economia girar. Como temos um grande número de pessoas trabalhando no serviço público e também nas estatais, a organização financeira do Espírito Santo garante que essas pessoas vão receber seus pagamentos sem qualquer dificuldade. Isso é um grande benefício, segundo Machado, “Outros Estados estão com salários atrasados e isso tem grande efeito na economia local. Traz insegurança”, explica.

2) Fornecedores pagos em dia

Os Estados não pagam apenas salários, mas tem outras despesas. Por exemplo, gastam com empresas que fornecem café, com aluguel de carro, compra de remédios e ainda tem despesas com a manutenção de equipamentos públicos, como unidades de saúde, escolas, entre outros, de acordo com Machado. “O fornecedor terá tranquilidade que vai receber pelo serviço prestado”, acrescenta.

3) Atrair novos negócios e criar empregos

Um Estado organizado na área fiscal, com uma nota A, passa credibilidade para um possível investidor e isso é importante para atrair novos negócios que serão importantes na criação de novos postos de trabalho. “Estamos perto de Estados com graves problemas fiscais, como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Podemos receber investimentos que antes iriam para esses locais”, destaca o economista.

4) Valorização imobiliária

O título de bom pagador faz o Espírito Santo um bom lugar para as pessoas viverem. Com mais gente comprando imóveis ou mesmo alugando, o resultado disso repercute no mercado imobiliário. “Traz uma valorização para os imóveis e isso pode até impulsionar a construção civil, setor essencial para alavancar a economia e criar empregos.”

5) Vitrine internacional