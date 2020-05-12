Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Não congelar salário de servidor é desprezar sacrifícios da sociedade

Bolsonaro vai decidir se veta trecho do projeto de socorro a Estados e municípios que define o congelamento dos salários do funcionalismo como contrapartida para ajudar no combate ao coronavírus

Públicado em 

12 mai 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Pixabay
congelamento dos salários dos servidores por 18 meses como contrapartida para que o governo federal socorra Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia do coronavírus é uma medida certamente antipática, mas é uma proposta mais do que justificável, é necessária.
O momento é excepcional e exige ações excepcionais. Fato é que ninguém quer perder direitos, ter salários reduzidos e a jornada de trabalho alterada, ver a receita cair. No caso dos servidores, não ter reajuste até 2021.
Ninguém em sã consciência quer sair na desvantagem. Faz parte da essência do ser humano buscar o melhor, querer o melhor. Mas, neste momento, não trata-se de querer, trata-se de sobreviver e de dar sobrevida às debilitadas contas públicas do país. Trata-se de dividir responsabilidades e sacrifícios.
Até agora os sacrifícios não chegaram ao funcionalismo público. Mas já bateram à porta de trabalhadores que perderam seus empregos, de profissionais que tiveram suas jornadas reduzidas em até 75% e viram seus salários encolherem, de informais que deixaram de ter renda e aguardam em filas gigantescas para garantir o benefício de R$ 600, de empresas que não veem qualquer dinheiro entrar, mas muitas contas a pagar.

Veja Também

Proposta aprovada no Senado congela salário de ao menos 25 mil servidores no ES

Para quem não faz parte de um grupo que historicamente é privilegiado, as contrapartidas já chegaram há muito tempo. Para quem não tem a mesma força para pressionar, a conta do esforço se faz presente não é de hoje, e ela é cara! Para quem não tem seus interesses protegidos por grupos organizados a sensação é de abandono. Aliás, é também de frustração.
Até quando a elite do funcionalismo - e aqui destaco juízes, promotores, políticos e militares do alto escalão - vai permanecer intacta? Se nem em um dos momentos mais críticos da história, diante da pandemia da Covid-19, o país consegue democratizar os esforços.
Ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro vai vetar o trecho do projeto de socorro aos Estados e municípios que libera o reajuste salarial para algumas categorias de servidores - resultado de um forte apelo do ministro Paulo Guedes. Isso poderia até ser um alento de que os sacrifícios finalmente vão ser compartilhados. Mas é ilusório achar que, no Congresso, esses vetos permanecerão.
Bolsonaro não trabalhou para isso junto à sua base no Congresso e parlamentares já declararam explicitamente serem favoráveis à proteção de algumas categorias. Resultado: a economia inicialmente prevista de R$ 130 bilhões para União, Estados e municípios, com o congelamento integral, tende a se transformar em apenas R$ 43 bilhões.
Surpresa? Nenhuma! Surpreendente mesmo seria ter a contribuição de um grupo que há décadas não toma os mesmos remédios amargos que a maioria da sociedade.

Veja Também

Contas ameaçadas: sacrifícios devem ser compartilhados entre Poderes do ES

53 mil trabalhadores no ES já estão com contrato e salário suspensos

Salário de servidores públicos deve ser reduzido?

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Brasil Jair Bolsonaro servidores governo federal Covid-19 Congresso Nacional Funcionalismo Público
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados