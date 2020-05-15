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Impacto da pandemia

Atividade econômica despenca 5,90% em março

Resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central captou os efeitos das medidas de isolamento social para conter o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:37

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:37

ATENÇÃO: Imagem cadastrada para a Especial de Economia - Coronavírus tem afetado as finanças de todo o mundo
Coronavírus tem afetado a economia do mundo Crédito: Etajoe/Shitterstock
As medidas de contenção do novo coronavírus fizeram com que a atividade econômica brasileira despencasse 5,90% em março, segundo o indicador IBC-Br do Banco Central divulgado nesta sexta-feira (15).
Em fevereiro, o índice mostrava crescimento de 0,35% na atividade econômica.
O número foi calculado com ajuste sazonal (que remove particularidades do período, como número de dias úteis, por exemplo) para facilitar a comparação com outros meses.
Na comparação com março de 2019, a atividade do setor produtivo do país caiu 1,52%. No primeiro trimestre do ano, houve retração de 1,95%.

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Já no acumulado dos últimos 12 meses, o índice registrou alta de 0,75%.
Na segunda quinzena de março, começaram a ser impostas restrições à circulação de pessoas para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. Com as pessoas em casa e o comércio fechado, a tendência é que a atividade econômica se retraia ainda mais nos próximos meses.
Na última quarta-feira (13), a projeção oficial do governo para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano foi revisada pelo governo, de alta de 0,02% para retração de 4,7%.
O IBC-Br mede a atividade econômica do país e é divulgado desde março de 2010. Ele foi criado para auxiliar em decisões de política monetária, já que não existe outro dado mensal de desempenho do setor produtivo.

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