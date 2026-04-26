Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Uma mulher de 25 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada deste sábado (25), no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o companheiro teria utilizado um martelo para agredi-la, além de desferir socos na cabeça e no rosto, fazer ameaças de morte e ofensas.
O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado durante as buscas na região. A orientação é que a vítima registre a ocorrência na Polícia Civil, seja em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que o caso seja investigado.