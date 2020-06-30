Governo prorroga por mais dois meses o auxílio emergencial de R$ 600

Duas parcelas - uma em julho de R$ 600 e uma de R$ 600 em agosto;

Três parcelas - uma de R$ 600 em julho e duas de R$ 300 em agosto - sendo uma no início e a outra no fim do mês; ou

Quatro parcelas - uma de R$ 500 no início de

julho e uma de R$ 100 no final do mês; Em agosto seriam pagas

duas parcelas de R$ 300 (uma no início e a outra no fim do mês).