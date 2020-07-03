Cachoeiro de Itapemirim recebe 5 mil doses de cloroquina

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu 5 mil doses de cloroquina do governo estadual. A cidade é uma das que decidiram adotar o uso da cloroquina e solicitaram o medicamento ao governo, apesar de não haver ainda comprovações científicas da eficácia no tratamento do novo coronavírus.
A secretária municipal de Saúde explicou que tudo foi feito com base no protocolo do Ministério da Saúde e seria uma obrigação do município dar acesso à medicação. Nós estamos apenas disponibilizando aos pacientes de Cachoeiro mais uma opção de tratamento medicamentoso dentre os possíveis. Entendemos que a pandemia causa muita angústia a todos, mas é preciso destacar que não basta a vontade individual do paciente ou dos familiares para conseguir a cloroquina. É preciso seguir as prescrições dos médicos, pois são os profissionais capacitados para tal, explica a secretária Luciara Botelho.
Todas as doses ficarão na Farmácia Municipal. A prefeitura explicou que a retirada dos remédios somente poderá ser feita com apresentação de prescrição médica e termo de consentimento do paciente.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) continua seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas e de sociedades médicas do Brasil e do mundo, da não recomendação do uso desses medicamentos. Mas respeita a posição das prefeituras e hospitais particulares e continua recomendando os protocolos de segurança para os pacientes e médicos que decidam usar.