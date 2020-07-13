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Crise econômica

Número de empresas abertas no ES cai 30% na pandemia do coronavírus

Em abril, maio e junho foram 2.388 novos negócios abertos. O primeiro semestre do ano foi também o pior desde 2014

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 05:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 05:01
Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha
Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
A abertura de novas empresas caiu 30% no Estado no último trimestre segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo. Em abril, maio e junho  meses críticos para a economia devido à pandemia do novo coronavírus  foram 2.388 novas empresas abertas. No mesmo período de 2019, foram 3.425 novos negócios registrados.
No acumulado de 2020, foram 5.582 empresas abertas  o menor número para o semestre desde 2014, quando o órgão teve abertura de 5.464 novas empresas. Na comparação com o primeiro semestre de 2019, a queda no número de novos negócios é de 17,7%.
Para o especialista em Marketing e professor universitário Emerson Mainardes, a explicação está na menor visão de oportunidades para os empreendedores durante a pandemia. Há uma restrição de demanda elevada e as pessoas que pretendem empreender reduzem essa disposição à espera da pandemia passar, avalia.
Esse número, segundo ele, deve aumentar nos próximos meses  mas não que isso represente algo muito bom. A gente vai ver muito o empreendedorismo por necessidade. As pessoas perdem o trabalho e vão tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para pagar as contas. E quando você empreende por necessidade as pessoas vão, geralmente, para negócios tradicionais, sem diferencial, trabalhando em margens apertadas, o que dificulta a existência do negócio por um longo período, explica.

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A expectativa, segundo o professor, tende a ser bem melhor depois que a pandemia passar  principalmente depois que uma vacina for disponibilizada. Depois que tivermos uma vacina, toda essa demanda reprimida voltará ao mercado, então podemos esperar um celeiro de oportunidades. Os clientes vão continuar existindo, observa.
Segundo o presidente da Junta Comercial, Carlos Rafael, tem chamado a atenção o número de empresas criadas no setor de saúde. Para Mainardes, é possível que tais empresas não fiquem em atividade por muito tempo. Isso é comum. O empreendedor surfa a onda  de produção de máscaras, de álcool em gel, por exemplo  e quando a onda começa a diminuir ele vai para outro negócio, comenta.

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EXTINÇÃO DE EMPRESAS CRESCE 16% NO ANO

Com a crise, não é só a abertura de novos negócios que fica prejudicada. A extinção de empresas já existentes também tem sido observada. De janeiro a junho, o encerramento das atividades empresariais cresceu 16%. Os dados, no entanto, podem não refletir  a crise trazida pelo coronavírus já que muitos negócios fechados agora devido à Covid-19 não tiveram seus registros baixados do sistema do governo.
Para Carlos Rafael, porém, nem tudo é explicado pelo coronavírus. No começo do ano, o governo federal facilitou muito o encerramento de atividades empresariais, então muita gente que já tinha fechado e não tinha oficializado o encerramento das atividades aproveitou essa oportunidade, pondera.
Há, sim, um crescimento, mas não é nada monstruoso. Em junho deste ano, por exemplo, foram 709 empresas fechadas. Em junho do ano passado, foram 613, minimiza Carlos Rafael, lembrando que o tipo das empresas que mais fecham é também o das empresas que mais abrem: lojas de roupas, restaurantes e lanchonetes.

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