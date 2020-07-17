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Carlos Alberto Silva
Comércio exterior

Coronavírus afeta as movimentações de cargas no Porto de Vitória

Terminal de Vila Velha (TVV),  único que movimenta contêiner no ES, sofreu impacto nas importações e exportações já no primeiro trimestre, por conta da pandemia na China. Mas primeiros resultados do segundo trimestre indicam retomada

Carlos Alberto Silva

Repórter fotográfico

Publicado em

17 jul 2020 às 11:32
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva
No Espírito Santo, Estado com sete portos ao longo de 417 quilômetros de litoral e grande conexão com o comércio exterior, costuma-se dizer que basta olhar para o mar para perceber quando as coisas vão bem ou não na economia. Se tem muitos navios fundeados, aguardando para carregar ou descarregar mercadorias, significa que a economia capixaba vai bem. Se tem pouca embarcação, vai mal. Para os técnicos, não é bem assim.
O fato é que os dados fornecidos pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex) mostram que houve uma queda de 6,57% nas importações no primeiro trimestre de 2020 (US$ 1,3 bilhão) em relação ao mesmo período de 2019 (US$ 1,4 bilhão). Nas exportações, a queda foi ainda maior nos três primeiros meses de 2020, chegando a 23,64% (US$ 1,4 bilhão) na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (US$ 1,9 bilhão).
Os números negativos coincidem com o início da pandemia do novo coronavírus na China, um dos maiores clientes do Estado e o maior consumidor mundial de commodities. Mas o mar parece mudar, quer dizer, as importações nos meses de abril (US$ 645 milhões) e maio (US$ 764 milhões) foram positivas. Segundo o Sindiex, esse aumento foi motivado por importações pontuais de mercadorias do setor offshore, como tubos e válvulas. Tanto que, se considerados os números de janeiro a maio, o total é 13,2% superior em comparação ao mesmo período de 2019.
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva

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Quem parece concordar que navegar pelos números da economia nos últimos meses tem sido desafiador é Ilson Hulle, diretor de terminais da Log-In, administradora do Terminal de Vila Velha (TVV).
Para ele, o primeiro trimestre foi um período complexo. “Em junho, já percebemos uma retomada nas exportações para os EUA, Europa e Ásia dos principais produtos da região: rochas ornamentais, café e itens agrícolas. Também percebemos o retorno mais lento das importações”. Hulle tem a expectativa de que ocorra a retomada gradativa das exportações e importações a partir de julho.
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva
No TVV, único terminal de contêineres do Espírito Santo, entre todos contêineres movimentados no primeiro trimestre de 2020, 24 mil estavam cheios (65,6%), volume 5,8% menor do que em 2019, quando movimentou 25,5 mil (64,9%). Pelo terminal passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, peças, fertilizantes, gusa, malte, equipamentos para o setor de petróleo, e outros.

MESMO COM A COVID-19, TERMINAL NÃO PAROU

Durante a pandemia do novo coronavírus, os portos foram classificados como atividade essencial pelo governo federal e isso contribuiu para que toda cadeia de abastecimento, importações e exportações continuasse funcionando normalmente. Dessa forma, desde o início da pandemia, o TVV não parou.
“Tivemos muitos desafios, mas continuamos trabalhando de forma ininterrupta desde o início da pandemia”, conta Hulle. Esse fato “foi importante para que o setor de rochas ornamentais, que é um dos principais da economia capixaba, tenha conseguido, mesmo durante a pandemia, levar seus produtos para os Estados Unidos e China”, conclui.

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Para evitar o contágio da Covid-19 entre os seus funcionários, a Log-In adotou várias medidas. Dentre elas, um comitê formado por uma equipe multidisciplinar, para acompanhar e seguir as diretrizes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. No porto, foram reforçadas as medidas de garantia da segurança individual e as medidas e protocolos ficaram mais rígidos
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva

NOVO CALADO VAI INTENSIFICAR ATIVIDADES NO PORTO DE VITÓRIA

Há anos, o Porto de Vitória passa pelo processo de dragagem e derrocagem e, mesmo com as obras finalizadas, o porto continuava com limitações para movimentar navios de maior calado. Nos últimos meses, entretanto, essa situação começou a avançar. Desde abril, a Capitania dos Portos autorizou os testes com navios de calado maior (passando de 10,7 metros para 12,5 metros), uma das etapas para a conclusão e autorização para que o Porto de Vitória passe a receber definitivamente esses "novos" navios.

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A expectativa é que todos os 10 testes, exigidos pela Marinha, sejam concluídos até o final do ano, tornando o Porto de Vitória mais competitivo e contribuindo para melhorar os números das importações e exportações.
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros. Crédito: Carlos Alberto Silva
Com esse processo, o TVV recebeu três navios de maior calado nos meses de maio e junho. “Essa medida é de extrema importância nesse momento, traz benefícios não só para a economia, como também para os donos de cargas (importadores e exportadores), que passam a contar com um porto mais competitivo. Nossa estimativa é que o novo calado possibilite um aumento de dois dígitos percentuais na capacidade de movimentação”, diz Ilson Hulle, diretor de terminais da Log-In Logística Intermodal, administradora do TVV.
Apesar do otimismo de Hulle, durante os testes para o novo calado, foram utilizados dois práticos e três rebocadores, quantidade de profissionais e embarcações superior às necessárias para as operações tradicionais, o que pode representar um aumento de custos, inibir os armadores e prejudicar os negócios no comércio exterior. Hulle afirma esperar que essa exigência tenha sido apenas para o período de manobras-testes e não se torne obrigatória futuramente.

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