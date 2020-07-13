Alfândega abre 39 vagas para peritos autônomos no Porto de Vitória

Os profissionais selecionados deverão fazer análises sobre as mercadorias importadas e exportadas, além de fazer laudos sobre as atividades de comércio exterior. A remuneração dos peritos autônomos varia de acordo com a produtividade e com as atividades prestadas por eles. A Receita Federal foi questionada sobre o salário médio mensal destes profissionais, mas ainda não respondeu.

As vagas são destinadas, principalmente, para profissionais de engenharia de diversas áreas. Contam como critérios de classificação o tempo de atuação do profissional, a experiência na área, e o certificado de cursos de pós-graduação e especialização. Outra exigência é que os candidatos morem a, no máximo, 300 quilômetros de Vitória no dia em que o edital foi publicado: 7 de junho.