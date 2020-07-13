Alfândega abre 39 vagas para peritos autônomos no Porto de Vitória

A Alfândega da Receita Federal abre nesta segunda (13) a inscrição para preencher 39 vagas de peritos autônomos que vão trabalhar no Porto de Vitória. As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de julho por e-mail. A ficha de inscrição presente no edital, bem como documentos pessoais e comprovantes profissionais também serão enviados por meio digital.
Os profissionais selecionados deverão fazer análises sobre as mercadorias importadas e exportadas, além de fazer laudos sobre as atividades de comércio exterior. A remuneração dos peritos autônomos varia de acordo com a produtividade e com as atividades prestadas por eles. A Receita Federal foi questionada sobre o salário médio mensal destes profissionais, mas ainda não respondeu.
As vagas são destinadas, principalmente, para profissionais de engenharia de diversas áreas. Contam como critérios de classificação o tempo de atuação do profissional, a experiência na área, e o certificado de cursos de pós-graduação e especialização. Outra exigência é que os candidatos morem a, no máximo, 300 quilômetros de Vitória no dia em que o edital foi publicado: 7 de junho.
Para solicitar a inscrição o candidato deverá enviar um e-mail para [email protected] contendo o nome completo, número do CPF e telefone para contato. No assunto do e-mail deve ter o nome do candidato e a expressão Processo Seletivo Peritos Edital nº 42/2020. Depois disso o candidato irá receber o Dossiê Digital de Atendimento (DDA) ele deverá juntar o formulário de solicitação de inscrição e toda a documentação de habilitação.
Dúvidas devem ser enviadas para o endereço [email protected].
VEJA QUAIS SÃO AS VAGAS:
Quantificação (mensuração) de mercadoria a granel, sólido, líquido ou gasoso (arqueação de embarcações e plataformas flutuantes)
- Formação profissional: Profissionais de qualquer das áreas fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, com experiência profissional mínima de 2 anos na área de arqueação.
- 20 vagas.
Mecânica
- Formação profissional: Engenharia Mecânica, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 4 vagas.
Elétrica
- Formação profissional: Engenharia elétrica, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 3 vagas.
Informática
- Formação profissional: Engenharia de Computação ou Engenharia Eletrônica, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 3 vagas.
Têxtil
- Formação profissional: Engenharia Têxtil, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 3 vagas.
Química
- Formação profissional: Engenharia Química, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 3 vagas.
Telecomunicações
- Formação profissional: Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica, com experiência profissional mínima de 2 anos na área.
- 3 vagas.