Coronavírus muda perfil dos principais parceiros comerciais do ES

Navio carregado com produtos chega ao Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A difusão do coronavírus ao redor do mundo tem provocado diversas mudanças na sociedade e na economia. No Espírito Santo , uma das mudanças provocadas pela Covid-19 tem relação com as exportações capixabas, alterando o ranking dos principais compradores de produtos feitos no Estado.

De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), os 10 países que mais compraram produtos capixabas em 2020 foram Estados Unidos, Países Baixos (Holanda), China, Malásia, Egito, Turquia, Canadá, Argentina, Índia e Japão. Já em 2019, a lista era composta por Estados Unidos, Índia, China, Egito, Japão, Argentina, Alemanha. Turquia, Bélgica e Itália.

A mudança no ranking vem acompanhada de uma queda no valor das vendas: em 2019, foi vendido no primeiro trimestre US$ 1,9 bilhão; em 2020, US$ 1,4 bilhão  uma diferença de US$ 500 milhões e equivalente a 23% do total.

Para o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, as mudanças podem se intensificar ainda mais no segundo trimestre.

Até que as exportações se concretizem é preciso algum tempo  é preciso analisar a carta de crédito da empresa, encontrar uma transportadora, e isso leva tempo. Então, é possível que no segundo trimestre a gente veja uma queda ainda maior nas exportações por causa do coronavírus, comenta.

SOLUÇÃO PARA EMPRESAS É BUSCAR NOVOS MERCADOS

Se a exportação para os países mais tradicionais tem apresentado queda, a solução, segundo Machado, é que as empresas procurem novos mercados consumidores.