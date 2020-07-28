ES tem menor fechamento de vagas de emprego desde o início da pandemia

Carteira de trabalho: mercado sofre os impactos do novo coronavírus Crédito: Serasa consumidor

O impacto do novo coronavírus no mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (28) pelo Ministério da Economia, em junho houve o fechamento de 216 postos de trabalho no Espírito Santo , o menor registrado desde o início da pandemia no país, em março.

Se comparado com os três últimos meses, houve um aumento nas contratações e desaceleração das demissões no Estado. Em abril, foram fechadas 18,7 mil vagas, enquanto que em maio, quase 7.345. Em março, primeiro mês da crise, quando começaram as iniciativas de isolamento social e fechamento de atividades econômicas, como o comércio, o saldo foi de quase 4.384 postos de trabalho fechados. No acumulado de 2020, já foram pedidas 26.930 vagas de emprego no Espírito Santo, durante a pandemia.

O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas menos o número de demissões. Quando há mais demitidos que contratados, o saldo é negativo, o que significa que o Estado perdeu postos de trabalho.

Em junho, foram realizadas 17.397 admissões ante 17.613 demissões, gerando um saldo negativo de 0,03%. Para se ter ideia, em abril, haviam sido contratados 10.288 trabalhadores, sendo que as demissões chegaram a 28.169  um saldo negativo de 2,45%. Já em maio, foram 14.822 admissões e 21.649 trabalhadores demitidos.

Entre os setores em que houve mais demissões em março, os destaques são para o setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que terminou junho com o saldo negativo de 482 postos de trabalho.

O setor de serviços também registrou o fechamento de vagas em junho (-458), com as maiores baixas em alojamento e alimentação (-705), que reúne trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares, e transporte, armazenagem e correio (-346).

Conforme os dados do Caged, os setores que contrataram mais do que demitiram foram o de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços essenciais (848) e indústria geral (530), sendo 504 na indústria de transformação. Já a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, foram responsáveis por 318 contratações, e a construção civil por 512.

CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES NOS MUNICÍPIOS

Na Grande Vitória, a cidade com o maior saldo negativo foi Vila Velha (-332), com 2.013 admissões e 2.345 demissões. Cariacica e Vitória registraram o fechamento de 124 postos de trabalho cada uma. Na Capital, foram 2.747 contratações e 2.871 desligamentos, enquanto que em Cariacica foram 1.044 novas vagas e 1.168 demissões.

Serra (170) foi a única na região da Grande Vitória a registrar um saldo positivo na Região Metropolitana. Segundo o Caged, o município contou com 3.338 novas vagas contra 3.168 desligamentos.