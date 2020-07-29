Mercado de trabalho no ES dá sinais de estabilidade, dizem especialistas

No trimestre encerrado em maio de 2020, último dado da Pnad Contínua, o Brasil tinha 12,7 milhões de desempregados. Esse número não reflete com precisão o que vem ocorrendo do mercado de trabalho brasileiro no contexto da pandemia, já que muitas pessoas foram forçadas a sair da força de trabalho e, impossibilitadas de continuar procurando emprego, deixaram de compor a taxa de desemprego. Nesse sentido, para entender o que vem ocorrendo é preciso olhar para o nível da ocupação, isto é, o número de pessoas ocupadas. Entre o trimestre até fevereiro e o trimestre terminado em maio, 7,8 milhões de pessoas saíram da população ocupada, uma queda de 8,3%. Essa queda da ocupação atingiu, principalmente, os trabalhadores informais (desses 7,8 milhões, 5,8 milhões eram informais).

Apesar de menos intensa, a queda das ocupações formais também ocorreu. É isso que os dados do Novo Caged revelaram e confirmaram ao longo desse primeiro semestre do ano. De acordo com os números, o mercado de trabalho brasileiro encerrou quase 1,2 milhões (1.198.363) de vagas com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, maior valor da série histórica.

A reação do governo à divulgação dos dados de junho, entretanto, foi positiva, pois o fechamento líquido de empregos formais foi de 10.984 vagas, um valor muito abaixo dos meses anteriores (em abril o saldo foi de -918 mil e em maio de -350 mil postos). Esse saldo negativo de 10.984 vagas corresponde à diferença entre o total de admitidos em junho (895.460) e o total de desligados (906.444). A recuperação das admissões tem se dado, principalmente, nos setores de agricultura e construção.

Os números do Caged para o mês de junho demonstram dois movimentos. O primeiro é que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda teve efeito e produziu uma queda menor do emprego formal do que a pandemia e a crise econômica teriam potencial de produzir. Isto é, o programa teve a capacidade de manter empregos. Os informais, por estarem à margem dessa institucionalidade, amargaram uma situação mais dramática. Esse programa teve seus prazos prorrogados tanto para a situação de suspensão de contrato quanto para a situação de redução jornada e salários, o que, certamente, está contribuindo para o arrefecimento do fechamento líquido de empregos formais.

Entretanto, encerrado o programa, as empresas estarão livres para demitir  aliás este é um dos aspectos frágeis dessa política pública  e a dinâmica econômica ainda não terá se restabelecido a ponto de contribuir massivamente para a criação de novos postos. Ao mesmo tempo, com o relaxamento das medidas de distanciamento social, as pessoas fora da força de trabalho devem retornar a ela na condição de busca por emprego, o que implicará o aumento da taxa de desemprego para patamares maiores em relação aos vistos até agora.

O segundo movimento que os dados revelam é que o emprego formal já não vinha em trajetória muito animadora no momento anterior à pandemia. Embora o saldo do emprego formal estivesse se ampliando entre os anos de 2018 e 2019, a tímida queda do desemprego que vinha ocorrendo se devia mais ao crescimento, mais intenso, da informalidade. Isso demonstra como o fraco desempenho da economia, desde 2015, tem gerado efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, o que pode ser constatado pelo fraco crescimento do emprego formal e pelo aumento da informalidade e dos níveis de subocupação. Ao mesmo tempo, a reforma trabalhista aprovada em 2017, não foi capaz de reverter essa trajetória.

À luz desses dois movimentos, se analisarmos os números de junho divulgados pelo Novo Caged dentro do contexto mais geral da economia e da trajetória do mercado de trabalho  e não isoladamente , não restará outra alternativa que não seja colocar em suspenso os motivos de comemoração dos resultados agora divulgados.