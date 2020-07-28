Interior da fábrica da Oxford Porcelanas, em São Mateus Crédito: Divulgação/Oxford Porcelanas

Your browser does not support the audio element. Fábrica de porcelanas no ES vai dobrar capacidade e abrir 500 empregos

Oxford Porcelanas vai investir para dobrar a capacidade de produção da sua fábrica em A Gazeta entrou em contato com a empresa, que confirmou a informação. A fábricavai investir para dobrar a capacidade de produção da sua fábrica em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , a partir do próximo ano. A informação foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Léo de Castro, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (28).entrou em contato com a empresa, que confirmou a informação.

De acordo com o presidente da Findes, com a ampliação, serão criados cerca de 500 novos empregos. Por meio de sua assessoria, a Oxford disse que vai divulgar os detalhes do projeto em breve e não confirmou outras informações além da intenção de expandir a unidade.

A indústria está no mercado desde 1953 e, em outubro de 2016, inaugurou em São Mateus a sua primeira fábrica fora de Santa Catarina. O plano de investimento da empresa em terras capixabas era composto por duas fases.

A primeira foi a inauguração da unidade, quando executivos da empresa afirmaram que a segunda fase, com a expansão do parque fabril, ocorreria até 2023 . Para construir a fábrica, foram investidos cerca de R$ 60 milhões. O valor de investimento da segunda etapa ainda não foi divulgado pela empresa.

Na época, a empresa informou que seriam gerados 380 empregos diretos na primeira etapa e que esperava contratar mais 470 após a expansão. Com isso, empregaria um total de 850 pessoas. A produção inicial, de 8 milhões de peças por ano, deve chegar a produzir 15 milhões de peças por ano com a expansão.

PREÇO DO GÁS QUASE AFASTOU INVESTIMENTO

A segunda fase da fábrica já era esperada desde que a unidade foi inaugurada em 2016, mas vinha coberta de incertezas por causa do alto preço do gás natural no Espírito Santo. Como a planta depende muito do insumo, o custo elevado não daria a ela a competitividade necessária.

"A segunda fase era para estarmos começando agora [em 2017], mas essa etapa teve que ficar em stand-by (em espera) por causa dessa alta", disse.