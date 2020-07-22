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Nova operadora

ES Gás vai investir R$ 300 milhões para atender mais 96 mil consumidores

Companhia de distribuição, que assinou o contrato nesta quarta (22) e começa a operar em 1° de agosto, tem planos ampliar malha de gás canalizado em quase 300 quilômetros em 10 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:10

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:10

Unidade do Terminal de Gás de Cacimbas
Unidade do Terminal de Gás de Cacimbas, em Linhares, onde se inicia o gasoduto de transporte "Cacimbas-Catu" Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
Gás vai investir R$ 300 milhões para atender mais 96 mil consumidores
ES Gás, nova concessionária de distribuição de gás natural no Espírito Santo que assinou o contrato de concessão nesta quarta-feira (22), planeja, para os próximos 10 anos, investimentos da ordem de R$ 300 milhões para ampliar a rede de distribuição no Estado. A empresa, uma sociedade entre o governo do Estado e a BR Distribuidora, começa a operar oficialmente em 1° de agosto.
A meta é construir mais de 292 mil metros de gasodutos de distribuição e ligar mais de 96 mil novos consumidores à rede do gás, que hoje atende a cerca de 60 mil consumidores em apenas 13 municípios capixabas.
projeto inicial será a interligação da rede de distribuição de Linhares ao gasoduto de transporte "Cacimbas-Catu", para ampliar a capacidade de fornecimento ao município de Linhares, atualmente limitada a 30.000 m³/dia. Hoje, a cidade é abastecida através de caminhões de Gás Natural Comprimido (GNC), o que acarreta custos operacionais adicionais relativos à compressão, ao transporte e à descompressão do gás natural.
O investimento, da ordem de R$ 40 milhões, possibilitará aumentar a malha de distribuição por meio da construção de 28km de dutos em aço carbono, com prazo de implantação de aproximadamente 13 meses. A capacidade nominal passará a ser de 200.000 m³/dia e estima-se uma redução da movimentação de quatro carretas totalizando cerca de 140 viagens/mês de ida e volta.

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Com as perspectivas de aumento de consumo, decorrente de novas plantas em fase de implantação no município, a companhia entende que chegou a hora de dotar a rede de Linhares de um sistema de abastecimento por gasoduto, o que suscitará a redução dos custos operacionais atuais, explicou o diretor presidente da ES Gás, Heber Resende.
Segundo Heber, os projetos da empresa incluem a ampliação da malha de gás para mais bairros nas cidades já atendidas, e também o incremento de novos municípios na rede. Ele não falou possíveis locais, mas explicou que é preciso haver demanda (sobretudo de grandes empresas) e viabilidade técnica.

POPULARIZAÇÃO DO GÁS

A companhia tem planos de popularizar o gás natural no Espírito Santo, de acordo com Heber, não só promovendo uma redução nos preços como também levando a distribuição canalizada a mais consumidores, inclusive de baixa renda.
"O gás natural canalizado é mais barato e mais seguro que o gás de botijão. A gente precisa mudar o paradigma existente para popularizá-lo. Vamos trabalhar intensamente nisso", garantiu.

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O contrato de concessão com o governo estipula que a empresa terá que investir R$ 5 milhões para fazer ligações de consumidores de baixa renda na rede de distribuição. São pessoas que, economicamente falando, não seriam viáveis para a empresa, mas que serão alcançadas por esse lado social da concessão.
Hoje, cerca de 95% dos 60 mil consumidores de gás do Estado são residenciais, mas eles consomem em pequena quantidade. As indústrias e os comércios correspondem a 5% em número, mas consomem a grande maioria do gás distribuído no Estado.

Dados da ES Gás

Criação: A ES Gás é uma sociedade de economia mista, em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%. Em 22 de julho de 2019, a empresa foi formalmente constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição.

Prazo da concessão: 25 anos contados a partir da data de assinatura do contrato.  

Números: A ES Gás nasce com mais de 60 mil clientes, em pleno atendimento, com consumo total médio superior a 2,48 milhões de m³/dia (2019) atendendo aos segmentos residencial, comercial, industrial, térmico e revendedores de GNV.

Municípios atendidos: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.  

Utilização do gás: Além do uso do gás natural para a geração de calor e eletricidade, o insumo pode ser utilizado como redutor siderúrgico na fabricação de aço, para a produção de fertilizante nitrogenados ou em processos industriais que exigem a queima em contato direto com o produto final (cerâmica, vidro e cimento).

Saiba mais

Fonte: ES Gás

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