Casagrande: "Temos as melhores condições para receber fábrica da Vale"

Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo Crédito: Secom-ES/Divulgação

Um dos negócios que pode sair do “banho-maria” é a fábrica de HBI que a Vale tem interesse em construir no Brasil. Como a coluna abordou no último dia 18, Anchieta é o local mais cotado para receber o empreendimento do Hot Briquetted Iron, que é um produto à base de minério de ferro com maior valor agregado.

“Essa caminhada que estamos fazendo em relação ao gás natural mostra que nós temos as melhores condições para receber a planta de HBI aqui. Vamos ter legislação estável, não haverá nenhum impedimento ou judicialização para que a Vale desenvolva o projeto. E com o nosso modelo, a Vale vai poder operar do jeito que ela quiser. Poderá negociar com a ES Gás ou com outro fornecedor”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), à coluna.

Segundo ele, a planta de HBI é um investimento de longo prazo, e o tema tem feito parte das pautas de discussão do governo.

"Tenho conversado com representantes da Vale. Fiz reuniões virtuais com membros da diretoria e tratamos tanto da unidade de HBI quanto de outros assuntos que são de interesse do Estado" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Apesar de não ter dado detalhes sobre essas conversas, só o fato de o governo e a Vale estarem discutindo o tema reforça como o Sul capixaba pode ser a bola da vez nos planos da mineradora. Como a própria Vale informou à coluna, a companhia tem “confiança que será possível atrair investidores para viabilizar esta indústria no Brasil. A condição para esta iniciativa é o barateamento do custo do gás, combustível usado no processo de produção do HBI”.

“Os consumidores não usam mais o gás porque o preço não é competitivo. Se a oferta de gás aumentar e o custo reduzir, certamente teremos muitas oportunidades. E o Estado quer ser um grande colaborador nesse processo. Temos infraestrutura capaz de distribuir para outras regiões e temos projetos, como os portuários, que estão preparados para este momento”, reforçou o chefe do Palácio Anchieta.