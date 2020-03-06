BR Distribuidora e governo do ES devem vender juntos a ES Gás

Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir a distribuição no Estado Crédito: Divulgação | Agência Petrobras

Com planos similares, a venda do controle acionário da companhia deve ser feita de forma conjunta, numa oferta única. Ou seja, seria negociado um pacote em que seriam vendidas todas as ações da BR Distribuidora na empresa capixaba e parte das ações que são do Estado. A explicação foi dada à reportagem de A Gazeta pelo atual presidente da ES Gás, Heber Resende.

Com isso, a companhia que inicialmente seria controlada pelo Estado, será quase toda da iniciativa privada, tendo apenas uma pequena parte ainda nas mãos do governo capixaba. Esse percentual de ações que ainda continuará com o Estado ainda não foi definido. Também não há ainda uma estimativa de quanto o governo pode arrecadar com a operação.

Tanto Casagrande como Heber ressaltaram que o modelo de venda ainda será definido após a realização de estudos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O governador acredita que as análises aconteçam ao longo deste ano e a empresa possa ser vendida já em 2021.

"Na hora certa, depois de instalada a empresa, nós vamos enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo autorização para ofertar no mercado o controle da empresa. O Estado hoje tem 51% das ações ordinárias, com direito a voto, e quase 40% do total da empresa. Vamos ficar com uma parte minoritária das ações ordinárias da empresa, vendendo o controle, mas ficando na gestão", explicou Casagrande nesta quinta-feira em coletiva de imprensa que anunciou obras na Terceira Ponte

Já Heber explicou que a ideia de venda conjugada é para tornar a operação mais valiosa, ou seja, dando mais retorno para os dois sócios:

"A BR quer vender tudo e o Estado vai vender apenas uma parte, numa quantidade que o novo comprador vai ter o controle acionário da companhia. A melhor forma (de venda) o BNDES vai ver, mas a ideia é vender junto para valorizar o capital dos dois (sócios) e fazer a operação mais valiosa" Heber Resende - Presidente da ES Gás

PRIVATIZAÇÃO DARÁ MAIS COMPETITIVIDADE PARA A EMPRESA

A venda deve dar mais competitividade e agilidade para a companhia fazer investimentos e ser mais agressiva no mercado, na avaliação do governo. Segundo Casagrande, foi por esse motivo que o Estado optou pela venda do controle da empresa.

"O mercado de gás é muito competitivo e compreendemos que um player que já atua na área de gás trará atividades econômicas ligadas ao gás para cá. O que motivou (a decisão) foi isso, termos aqui grupos com essa expertise. É bom uma empresa com experiência até para os investimentos saírem mais rapidamente", disse.

Heber ressaltou que os processos ficam bem diferentes havendo o controle privado, já que a empresa não teria que se submeter mais à Lei das Estatais.

"Com o novo mercado de gás, as empresas de distribuição vão competir muito fortemente para atrair grandes consumidores de gás. E aí como que iríamos competir com operadoras do Rio e de São Paulo, que são privadas, sendo que para colocar uma tubulação precisaríamos de fazer licitação de seis meses para contratar? Sendo privada, a empresa vai ficar mais leve para competir no mercado".

CONTRATO DE CONCESSÃO SAI ATÉ ABRIL

Antes da venda, é preciso que algumas etapas sejam cumpridas, como a operação efetiva da ES Gás. O primeiro passo para isso é a assinatura do contrato de concessão, que vai dispor as regras de operação da empresa. Esse contrato, no entanto, estava previsto para sair em setembro do ano passado, mas vem sendo adiado desde então.

"Sem dúvidas é ruim (termos esse atraso para assinar o contrato)", concordou Heber Resende, que complementou: "Mas foi uma redução de velocidade para fazermos a adequação da nova legislação e deixar o contrato mais moderno".