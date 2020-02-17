Novo gasoduto deve ligar campos de óleo e gás do ES até Belo Horizonte

Investidores já estariam interessados em construir um gasoduto com 450 quilômetros de extensão Crédito: Jussara Peruzzi/Petrobras

Um novo gasoduto ligando campos do pré-sal no Litoral Sul do Espírito Santo até a região de Belo Horizonte, em Minas Gerais , está na mira da iniciativa privada. Com a aprovação do novo mercado de gás e a consequente redução do preço do insumo, o Estados de Minas e do Espírito Santo devem atrair uma avalanche de investimentos privados para distribuir e tratar gás, além de atrair novas indústrias.

Essa é a estimativa das federações das indústrias de Minas (Fiemg) e do Espírito Santo (Findes), e dos governos dos dois Estados. A projeção foi dada durante o lançamento do Plano Estratégico MG/ES nesta segunda-feira (17).

A Gazeta apurou que já há investidores interessados em construir um gasoduto de transporte que teria 450 quilômetros de extensão, saindo do Porto Central em apurou que já há investidores interessados em construir um gasoduto de transporte que teria 450 quilômetros de extensão, saindo do Porto Central em Presidente Kennedy e ligando até Belo Horizonte. Para isso, no entanto, seria preciso que a redução do preço da molécula do gás se confirmasse na prática.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ressaltou que Minas Gerais consome de gás a mesma quantidade do Espírito Santo sendo um Estado cinco vezes maior. Isso se deve, sobretudo, pela falta de gasodutos que levem o insumo para o Estado vizinho, uma vez que os mineiros não produzem nem petróleo nem gás natural. Com isso, a rede de distribuição de gás em Minas é limitada quase que exclusivamente à região da Grande BH.

OUTROS INVESTIMENTOS DO SETOR DE GÁS

O Plano Estratégico prevê ainda a necessidade de outro gasoduto: a rota 6A, que vai ligar a produção dos campos do Parque das Baleias, no Litoral capixaba, até o Porto Central, em Kennedy. Só esse gasoduto deve demandar R$ 1,9 bilhão em investimentos segundo estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Outra expectativa dos dois Estados é que esses novos gasodutos levem à implantação de uma nova Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) no Espírito Santo. Hoje o Estado já possui duas, uma em Linhares e outra em Anchieta.

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A projeção do plano é que esses investimentos no setor de gás atraiam R$ 8,9 bilhões em investimentos para os dois Estados nos próximos anos. O presidente da Findes, Léo de Castro, afirmou que todas essas iniciativas se darão a partir da aprovação do projeto que tramita no Congresso. Segundo ele, a mudança na lei tem potencial para fazer o gás chegar mais barato para a indústria e para a população.