Plano de projetos com MG deve criar 11,5 mil empregos no ES
Os governos e federações das indústrias dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo lançaram na manhã desta segunda-feira (17), em Belo Horizonte, o Plano Estratégico MG/ES. A carteira de projetos prioritários que terão foco da parceria envolve obras de infraestrutura nos dois Estados que devem gerar R$ 56,5 bilhões. Anteriormente, A Gazeta tinha informado que o valor de investimento seria de R$ 45 bilhões, mas o número foi atualizado durante o evento pelas federações.
Se todas as obras forem para a frente, as federações das indústrias de Minas (Fiemg) e do Espírito Santo (Findes), estimam uma criação de quase 50 mil empregos nos dois Estados, sendo 11,5 mil empregos no Estado capixaba.
Entre as obras elencadas estão a duplicação e concessão das BRs 381 e 262, a privatização da Codesa, a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas, e a implementação das ferrovias EF-118 (Vitória ao Rio), e 354 (Rio a Luizlândia do Oeste/MG).
R$ 16,8 BILHÕES A MAIS PARA O PIB DO ES
A estimativa é que esses investimentos incrementem o PIB do Espírito Santo em R$ 16,8 bilhões, através do aumento do faturamento de empresas, e gerem R$ 675 milhões de impostos para o estado capixaba.
Além de obras de infraestrutura, a parceria prevê ainda redução de burocracia entre os dois Estados e atuação conjunta junto ao governo federal e Congresso Nacional para votar projetos importantes para os dois Estados.
Estão previstas ações integradas também na Bacia do Rio Doce, que corta dos dois Estados.
O presidente da Findes, Léo de Castro, comentou que são projetos antigos mas que precisam sair do papel. "Não estamos tirando nenhum coelho da cartola. São problemas e projetos existentes há muito tempo que estamos mudando a forma de enfrentá-los."
O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, lembrou que os projetos vão gerar desenvolvimento além das divisas dos dois Estados. "Eles beneficiam todo o país, criando empregos também fora dos nossos estados e beneficiando outras empresas. É bom para todo mundo."
ACORDO NO SETOR DE ROCHAS
Também no evento em Belo Horizonte, o setor de rochas do Espírito Santo vai firmar acordo com Minas Gerais e Ceará para atuação em conjunto. Os três Estados detêm 95% das exportações do segmento no Brasil .
Assinarão o Protocolo de Integração o Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), Simagran-CE (Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do Estado do Ceará), Sindirochas-ES (Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo) e Sinrochas-MG (Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais no Estado de Minas Gerais).