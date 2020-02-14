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Plano Estratégico

ES e MG vão se unir para destravar obras e R$ 45 bilhões em investimentos

Estados elaboraram lista de projetos que serão defendidos conjuntamente pelos dois governos com apoio do setor industrial. Duplicação da BR 262 e nova ferrovia no Espírito Santo estão entre as prioridades

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:48
Trecho da BR 262 no Espírito Santo: duplicação e concessão da rodovia é meta do plano Crédito: Ricardo Medeiros
As federações das indústrias do Espírito Santo (Findes) e de Minas Gerais (Fiemg), em conjunto com os governos dos dois Estados, irão se unir para destravar projetos estruturais e atrair investimentos. Será assinado na segunda-feira (17), em Belo Horizonte, um pacto chamado "Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo".
A expectativa é que a união de esforços promova o desenvolvimento econômico e industrial dos dois Estados. Foram escolhidos projetos e obras de grande relevância comum aos Estados e que tem potencial para atraírem investimentos na ordem de R$ 45,90 bilhões. Mineiro e capixabas deverão atuar juntos na defesa desses projetos.
Entre as prioridades, na área de infraestrutura e logística, está a concessão e duplicação das BRs 262, entre Viana e João Monlevade (MG); e 381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares.
O plano destaca ainda a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas, administrada pela Vale, a implantação das Estradas de Ferro 118 (Vitória-Rio)e 354 (Transcontinental) e a construção do Contorno Ferroviário da Serra do Tigre (de Ibiá a Sete Lagoas, em MG).
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte Crédito: Adriano Zucolotto/Governo ES
Para o setor de óleo e gás, os Estados vão pleitear pleitear por diretrizes para o Mercado Livre de Gás, como a aprovação do Projeto de Lei 6407/13, que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural, são defendidas.
Há ainda planos das áreas de infraestrutura e saneamento para a região do Rio Doce nos dois Estados e projetos voltados para negócios, desenvolvimento regional e segurança jurídica.
A parceria será selada em Belo Horizonte pelos governadores Renato Casagrande (PSB) e Romeu Zema (Novo), os presidentes das federações, empresários e membros da sociedade civil organizada.

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