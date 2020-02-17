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Meio Ambiente

ES e MG querem concessão para tratar esgoto em toda Bacia do Rio Doce

Ideia é que todos os municípios localizados na Bacia do Rio Doce tenham tratamento de esgoto feito por meio de PPPs

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 19:38
Rio Doce, em Colatina, durante as cheias das últimas semanas Crédito: João Henrique Castro
Os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo querem, através de investimentos privados, tratarem todo o esgoto de municípios cortados pela Bacia do Rio Doce. A meta arrojada foi divulgada nesta segunda-feira (17), em Belo Horizonte, durante o lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo, que envolve uma parceria entre os governos e federações das indústrias dos dois Estados.
O pacto é de uma atuação conjunta junto ao governo federal e o Congresso Nacional para a aprovação da regulamentação de um novo regramento para parcerias público-privadas (PPP). Havendo essa atualização na lei, a ideia é fazer concessões em PPPs do saneamento em toda a bacia do rio, com o tratamento de todo esgoto.
O presidente da Findes, Léo de Castro, concordou que a meta é ousada, mas segundo ele é totalmente factível e urgente. A Fundação Renova, criada pela Samarco para reparar danos da tragédia de Mariana, o que inclui a recuperação do rio, até prevê investimentos em saneamento. Mas agora a ideia é ir além.
"Essa iniciativa de PPPs no saneamento é algo que o brasileiro deveria exigir de forma imediata, por parte do poder público. É uma vergonha a gente estar no século XXI e o Brasil como um todo ter só metade do esgoto tratado. É algo triste. No caso da Bacia do Rio Doce, a Renova já vem dando um apoio importante, mas nós queremos mais celeridade nisso", afirmou.

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Também para a Bacia do Rio Doce, nos dois Estados, o plano prevê a recuperação de 120 mil hectares no Espírito Sano e de 425 mil em Minas Gerais até 2025 por meio de ações de restauração e conservação na vegetação. Os Estados pretendem ainda celebrar convênios para alinhar ações que permitam recuperar nascentes e revitalizar afluentes do rio.
Somando todos os projetos, a carteira o Plano Estratégico MG/ES prevê R$ 56 bilhões em investimentos nos dois Estados. Só no Espírito Santo, essas obras tem potencial para criar 11,5 mil postos de trabalho.

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