BR Distribuidora deve esperar valorização da ES Gás para vender ações

BR Distribuidora: empresa foi privatizada e quer mudar modelo organizacional Crédito: BR Distribuidora/Divulgação

A BR Distribuidora não deve vender a participação que tem na ES Gás já em 2020. É nisso que acredita o diretor-presidente da nova estatal capixaba, Heber Resende. A empresa é uma sociedade entre o governo do Estado (51%) e a companhia nacional (49%).

Em novembro, o novo presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, confirmou o interesse da empresa em vender a fatia que tem da ES Gás. Vale lembrar que a BR foi, recentemente, privatizada pelo governo federal. Hoje, a administração fica por conta de um conselho de administração, formado por vários representantes.

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Não acredito que a venda seja em 2020. A BR tem interesse em vender as ações depois que a companhia estiver de pé e com o menor risco possível nas suas operações. Do ponto de vista empresarial não faz sentido vender antes que a companhia esteja em sua plena capacidade de operação, pondera Heber Resende.

Acho que ela vai continuar nos ajudando na operação e, provavelmente, vender quando a ES Gás estiver voando. Se fizer assim, os lucros com a venda tendem a ser muito maiores, acrescentou o diretor-presidente da ES Gás.

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Apesar de ter uma boa expectativa para a atuação da empresa ao longo de 2020, o diretor-presidente disse que ainda não é possível afirmar os investimentos que serão feitos na estatal. Ele, porém, garante que a companhia capixaba já está sendo procurada por empresas interessadas em um novo contrato de distribuição.

CONTRATO DE CONCESSÃO AINDA NÃO ESTÁ PRONTO

Apesar de já estar oficialmente criada desde setembro, ela ainda não pode iniciar a distribuição de gás para a população. Para que isto aconteça é preciso, antes, que o contrato de concessão seja assinado entre o governo do Estado e a ES Gás.

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Já temos uns 40% do contrato resolvido. Já houve troca de algumas minutas para lá e para cá e estamos chegando perto dos finalmentes. A nossa meta é que no primeiro trimestre de 2020 possamos estar com tudo pronto para começar a operar, informou Resende.

EMPRESA AINDA PRECISA DE LOCAL PARA SER INSTALADA

Atualmente, a ES Gás funciona em uma sala da BR Distribuidora, dentro do Edvit, o prédio da Petrobras, localizado na Reta da Penha. Em 2020, no entanto, a estatal capixaba vai precisar de uma nova sede.

Isso porque, segundo Heber Resende, o preço do aluguel sugerido pela Petrobras está acima do orçamento definido pela ES Gás. Vamos sair deste prédio ainda no início deste ano e ainda estamos procurando outros locais. A única restrição que temos é que precisa ser em Vitória, disse.

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O preço também é importante porque, no fim das contas, tudo isso vai para a tarifa que é paga pelo consumidor. Se não fizermos esses ajustes com firmeza, acabamos impactando a tarifa. E não queremos fazer isso, destacou.

PREÇO DO GÁS PODE CAIR AO LONGO DE 2020

Hoje em dia o preço médio do gás no Espírito Santo é de R$ 2,28 - fala-se em preço médio porque cada tipo de consumidor tem uma tarifa diferente.

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A maior parte da composição do preço gás é o valor da molécula - que corresponde a 60% do preço final do gás. Outros 20% são impostos, 10% de transporte e outros 10% de margem de lucro na distribuição - destes 10% ainda são retirados a outorga, amortização de investimentos, custos de operação, entre outros fatores.