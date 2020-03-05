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Privatização

Governo não vai mais fazer concurso para a ES Gás

Administração da companhia de capital misto ficará nas mãos da BR Distribuidora até que a empresa tenha parte das ações do Estado vendida para a iniciativa privada. Seriam abertos 50 empregos

Publicado em 05 de Março de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 16:47
Gasoduto chegando à UPGN de Cacimbas, em Linhares, no Litoral Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
O governo do Estado não fará mais concurso para selecionar funcionários para a companhia de distribuição de gás, a ES Gás. A empresa será administrada pela BR Distribuidora até a conclusão do processo de privatização. O anúncio que o Espírito Santo vai vender parte de suas ações foi feito hoje pelo governador Renato Casagrande. A instituição abriria ainda neste ano 50 vagas em concurso.
Como a BR será contratada para realizar a gestão do negócio, segundo Casagrande, não haverá mais a necessidade de abrir um processo seletivo para empregar mão de obra.

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BR Distribuidora deve esperar valorização da ES Gás para vender ações

De acordo com a colunista Beatriz Seixas, a decisão de vender parte da companhia foi tomada pelo governador há um mês. Ele justificou que a empresa terá mais condições de ser competitiva se estiver as nas mãos da iniciativa privada.
A previsão inicial era de lançar o edital para o concurso da ES Gás ainda no primeiro semestre de 2020. O governo estava terminando a construção do plano de cargos e salários.
Quando estivesse em plena capacidade de funcionamento, a empresa, se continuasse no modelo de capital misto, teria cerca de 100 funcionário.

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