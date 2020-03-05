Governo não vai mais fazer concurso para a ES Gás

Gasoduto chegando à UPGN de Cacimbas, em Linhares, no Litoral Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

Como a BR será contratada para realizar a gestão do negócio, segundo Casagrande, não haverá mais a necessidade de abrir um processo seletivo para empregar mão de obra.

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De acordo com a colunista Beatriz Seixas, a decisão de vender parte da companhia foi tomada pelo governador há um mês. Ele justificou que a empresa terá mais condições de ser competitiva se estiver as nas mãos da iniciativa privada.

A previsão inicial era de lançar o edital para o concurso da ES Gás ainda no primeiro semestre de 2020. O governo estava terminando a construção do plano de cargos e salários.