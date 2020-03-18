Empresas procuram governo do Estado interessadas na ES Gás

Unidade do gasoduto Cacimbas - Catu Crédito: Gildo Loyola / Arquivo

Por enquanto, Casagrande não deu detalhes de quantas ou quais seriam essas companhias, mas comemorou o fato de o anúncio da privatização estar repercutindo bem no mercado.

"Quando eu tomei a decisão foi para criar um ambiente de interesse de grupos que atuam no mercado e na atividade de gás. E isso já está funcionando. Tem empresas interessadas em estudar. Já procuraram o governo interessadas" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

INCERTEZAS

Apesar da boa recepção do mercado e do apetite das empresas, o novo cenário econômico que se apresenta para o país, fruto dos reflexos da pandemia de coronavírus , pode travar ou retardar a decisão por esses investimentos. A queda na demanda por serviços e produtos nas empresas, a elevação do endividamento, os riscos de aumento do desemprego e a instabilidade que deve se perpetuar ao longo deste ano serão limitadores para o fechamento dos negócios.

Ainda que as decisões nas áreas de infraestrutura e de petróleo e gás considerem sempre o médio e o longo prazo, é inevitável que antes de bater o martelo as companhias interessadas em adquirir ativos façam uma análise cuidadosa do contexto nacional e global. Assim, considerando que a falta de confiança é um dos principais obstáculos para investimentos, pode ser que esse seja um negócio que fique para depois. Uma pena.

DINHEIRO DA VENDA VAI PARA INFRAESTRUTURA

O valor esperado de venda ainda não foi calculado. Um estudo com a modelagem vai ser feito pelo BNDES. A coluna perguntou ao governador Renato Casagrande se o dinheiro que vai ser levantado com a venda da ES Gás pode vir a ser usado em um momento de emergência fiscal, mas ele afirmou que este não é o objetivo do governo.