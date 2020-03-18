Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Privatização

Empresas procuram governo do Estado interessadas na ES Gás

Depois de o governador Casagrande anunciar venda da companhia de gás, empresas já estão de olho no negócio

Publicado em 18 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

18 mar 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade do gasoduto Cacimbas - Catu Crédito: Gildo Loyola / Arquivo
Pouco mais de 10 dias depois de ter anunciado que pretende vender parte das ações da companhia de gás ES Gás, conforme noticiado pela coluna, o governador do Estado Renato Casagrande (PSB) já foi procurado por algumas empresas do setor interessadas no negócio.
Por enquanto, Casagrande não deu detalhes de quantas ou quais seriam essas companhias, mas comemorou o fato de o anúncio da privatização estar repercutindo bem no mercado.
"Quando eu tomei a decisão foi para criar um ambiente de interesse de grupos que atuam no mercado e na atividade de gás. E isso já está funcionando. Tem empresas interessadas em estudar. Já procuraram o governo interessadas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O governador do Espírito Santo Renato Casagrande  Crédito: Carlos Alberto Silva

INCERTEZAS

Apesar da boa recepção do mercado e do apetite das empresas, o novo cenário econômico que se apresenta para o país, fruto dos reflexos da pandemia de coronavírus, pode travar ou retardar a decisão por esses investimentos. A queda na demanda por serviços e produtos nas empresas, a elevação do endividamento, os riscos de aumento do desemprego e a instabilidade que deve se perpetuar ao longo deste ano serão limitadores para o fechamento dos negócios. 
Ainda que as decisões nas áreas de infraestrutura e de petróleo e gás considerem sempre o médio e o longo prazo, é inevitável que antes de bater o martelo as companhias interessadas em adquirir ativos façam uma análise cuidadosa do contexto nacional e global. Assim, considerando que a falta de confiança é um dos principais obstáculos para investimentos, pode ser que esse seja um negócio que fique para depois. Uma pena. 

Veja Também

Entenda como o coronavírus afeta a economia, indústrias e empregos

Economia está sem imunidade não é de hoje. Coronavírus só agrava o quadro

DINHEIRO DA VENDA VAI PARA INFRAESTRUTURA

O valor esperado de venda ainda não foi calculado. Um estudo com a modelagem vai ser feito pelo BNDES. A coluna perguntou ao governador Renato Casagrande se o dinheiro que vai ser levantado com a venda da ES Gás pode vir a ser usado em um momento de emergência fiscal, mas ele afirmou que este não é o objetivo do governo.
“Espero que não. Eu não sei qual o valor que conseguiremos arrecadar desta negociação. Vai depender muito da economia brasileira e do interesse das empresas. Mas que o que for arrecadado tem que ser (direcionada) para investimento em infraestrutura. Não pode ser para custeio da máquina porque a gente tem que aumentar a competitividade do Estado”, declarou.

Veja Também

Casagrande: "2020 será um ano mais difícil para o Espírito Santo"

Ministério da Economia anuncia R$ 147 bilhões em plano anticoronavírus

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas espírito santo Renato Casagrande ES Gás Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados