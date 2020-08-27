Quem frequentar bar pode ser punido, mas governo pede colaboração

Lei municipal autorizou abertura de bares e restaurantes. Norma vai de encontro aos decretos estaduais Crédito: Vitor Jubini

O governador Renato Casagrande afirmou que não quer punir pessoas que frequentarem lojas, bares e restaurantes abertos em Vitória com base em lei municipal que contraria decretos estaduais. Ele ressaltou que, mesmo havendo previsão legal para penalizar tanto os clientes quanto os estabelecimentos, prefere contar com a colaboração dos capixabas na manutenção das medidas de controle da pandemia de Covid-19

Não queremos punir ninguém, mas a legislação nos permite. Queremos contar com a colaboração das pessoas. Existe legislação para tomar medidas (em relação a) pessoa física e jurídica. O pedido é para salvar vidas e ajudar todo mundo, disse o chefe do executivo estadual em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26)

Com a aprovação, esses estabelecimentos, como lojas de rua, bares e restaurantes, poderiam atender das 10h às 22 horas, de segunda a sexta, contrariando as normas da Matriz de Risco estadual.

Em relação aos estabelecimentos, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, reforçou que os decretos do Estado precisam ser cumpridos e que essa é a orientação dada aos órgãos de fiscalização.

"A lei é flagrantemente inconstitucional. Os municípios só podem suplementar as leis estaduais e federais, jamais contrariar. Há, inclusive, um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre isso", apontou o PGE.

Casagrande ressaltou que o governo estadual, em parceria com pesquisadores e especialistas, analisa diariamente a situação da pandemia no Estado para poder tomar medidas de flexibilização quando for seguro.

Sempre que pudermos dar passos adiante nós daremos, porque é nosso interesse a volta da normalidade, afirmou.

Ele também afirmou que conta com a colaboração dos capixabas na volta às aulas das faculdades e universidades, prevista para 14 de setembro. Para Casagrande, a população precisa ter a mesma preocupação com atividades sociais que tem com o retorno às atividades acadêmicas.