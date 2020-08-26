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'Retorno de servidores será a partir de 1º de setembro', diz Casagrande

O governador anunciou que repartições que têm condições de acolher as pessoas com distanciamento, já poderão retomar o trabalho presencial. Locais que precisam de adaptação voltam a funcionar a partir de 14 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 19:17

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:17

Servidores públicos, como os da Segurança Pública, estão pressionando por aumento salarial
Em março, mais de dois mil servidores estaduais ganharam o direito de trabalhar de casa Crédito: Divulgação
Os servidores que foram afastados ou tiveram indicação para trabalhar de casa devido à pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo deverão retomar os postos de trabalho de forma presencial a partir do dia 1º de setembro.
Retorno de servidores será a partir de 1º de setembro, diz Casagrande
A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26). Em março, mais de dois mil servidores estaduais tiveram o direito de trabalhar de casa
"A partir de 1º de setembro, as repartições que têm condições de acolher as pessoas com distanciamento, já podem começar. Nos locais que não têm essas condições, será a partir do dia 14 de setembro"
Renato Casagrande - Governador do ES
Casagrande frisou que detalhes ainda estão sendo analisados pela secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, e que servidores com comorbidades ou do grupo de risco terão particularidades.

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"Não estou falando de servidores de grupo de risco, mas a partir do dia 14 de setembro o gestor poderá utilizar o teletrabalho. O retorno é mais amplo a partir do dia 14", completou.

REVEJA A COLETIVA

Na transmissão, Casagrande falou ainda sobre o retorno das aulas, a nova matriz e o mapa de risco. Ainda foi anunciado o inquérito sorológico nas escolas. Veja abaixo.

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