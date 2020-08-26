'Pandemia não pode ser instrumento de luta política', diz Casagrande

Renato Casagrande (PSB) falou sobre o combate ao coronavírus em coletiva de imprensa Crédito: Secom-ES/Divulgação

O governador Renato Casagrande (PSB) criticou a atuação de prefeitos e vereadores que vêm tentando, através de leis e decretos municipais, flexibilizar o funcionamento das atividades econômicas a despeito das regras impostas pelo governo do Estado, que seguem a matriz de risco para o contágio do novo coronavírus

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), ele enfatizou que a pandemia de coronavírus não pode ser usada como instrumento político, principalmente considerando as eleições municipais de novembro deste ano.

Não estamos em momento de disputa política com pandemia. A pandemia não pode ser instrumento de luta política, porque estamos tratando de vidas. Sabemos que, quando aumenta muito a interação, aumenta muito a taxa de transmissão do vírus, afirmou.

Nesta terça-feira (25), a Câmara de Vitória promulgou uma lei que flexibiliza as regras para o comércio não essencial e libera a abertura de bares, estabelecimentos impedidos de funcionar por determinação estadual. A legislação ainda ampliou o horário de atendimento de lojas e restaurantes.

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o autor da proposta, vereador Mazinho dos Anjos (PSD), disse que a legislação promulgada pela Câmara está valendo, com isso, os comércios podem funcionar, de acordo com a lei, sem qualquer problema.

Contudo, o governo estadual tem entendimento diferente e afirma que são as regras determinadas pelo Estado que precisam ser aplicadas.

Compreendo a ansiedade das lideranças políticas, por estar perto de processo eleitoral. Mas o Estado não pode fugir com a responsabilidade. Eu, enquanto governador, tenho que salvar vidas. Por isso, o Estado já impetrou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Compreendemos que a decisão (da Câmara de Vitória) não está embasada e não tem a intenção de salvar vidas, afirmou Casagrande.

A Justiça, em primeira instância, reconheceu o argumento do MPES, porém, a prefeitura recorreu e, na semana passada, um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) autorizou a abertura nos moldes do decreto municipal.

Sempre que dá para resolver no diálogo, resolvemos assim. Quando não é possível, vamos à Justiça. Tenho certeza de que a Justiça tomará uma decisão e vamos respeitar. O que vale, pela orientação do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é de que os Estados têm poder de estabelecer regras, avaliou o governador.