TJES autoriza abertura de restaurantes até as 22h em Guarapari

TJES autoriza abertura de restaurantes até às 22h em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Guarapari informou que apesar da decisão da Justiça, o horário de funcionamento de bares e restaurantes da cidade não será ampliado nesta quarta-feira (19). O município precisa publicar um novo decreto contendo as medidas de enfrentamento à pandemia, necessárias à realidade municipal, o que será feito ainda nesta semana.

Também procurados, o TJES, o MPES e o Governo do Estado ainda não se manifestaram.

NOTIFICAÇÃO DO MPES