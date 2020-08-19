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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.963 mortes e passa de 103 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), foram mais 1.216 infectados e 26 novos óbitos em 24 horas

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:27
Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo ultrapassou a marca de 103 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (19). Desde o início da pandemia, 103.090 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período,  2.963 mortes foram contabilizadas. 
Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.216 infectados e 26  novos óbitos.
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.889), Vitória (13.060), Serra (12.934) e Cariacica (10.061).
Ao todo, já foram realizados 216.727 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 88.592 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados. Ainda conforme a Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.

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