Coronavírus: ES registra 2.963 mortes e passa de 103 mil casos

O Espírito Santo ultrapassou a marca de 103 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (19). Desde o início da pandemia, 103.090 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período, 2.963 mortes foram contabilizadas.
Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.216 infectados e 26 novos óbitos.
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.889), Vitória (13.060), Serra (12.934) e Cariacica (10.061).
Ao todo, já foram realizados 216.727 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 88.592 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados. Ainda conforme a Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.