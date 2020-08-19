Coronavírus: ES registra 2.963 mortes e passa de 103 mil casos

Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay

O Espírito Santo ultrapassou a marca de 103 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus , na tarde desta quarta-feira (19). Desde o início da pandemia, 103.090 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período, 2.963 mortes foram contabilizadas.

Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.216 infectados e 26 novos óbitos.

As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.889), Vitória (13.060), Serra (12.934) e Cariacica (10.061).