Pesquisadora brasileira conta como está a vida na Itália após auge da pandemia

A pesquisadora Sabrina Simon conta como está a vida na Itália atualmente. Crédito: Divulgação

"Quando a epidemia começou no Brasil, eu me surpreendi ao perceber a semelhança na maneira como ela iniciou aqui na Itália: o clima de férias que levou as pessoas a fazer conteúdo engraçado para as redes sociais, e a até reproduzir coisas que aconteceram aqui, como música nas janelas e aplausos aos profissionais da saúde. Aí percebi que nós já não estávamos mais nesse espírito, e foi aí que me toquei de que as coisas evoluem. E foi possível identificar as fases", explica.

Ela relata que o período após a quarta fase foi de uma reabertura tímida e da população ainda receosa no retorno à vida normal. "Muitos de nós continuamos na rotina da quarentena mesmo 15 dias depois da reabertura, e só gradualmente fomos vendo que as coisas estavam gradualmente retornando. Em geral a população não se descuidou das orientações de uso de máscara, distanciamento e outras coisas. A grande maioria permanece obedecendo rigorosamente às normas de segurança", diz.

MOMENTO ATUAL

Sabrina conta como está a vida na Itália atualmente. "Converso com outras pessoas e não acreditamos que as coisas voltarão a ser como eram antes. É fácil perceber que estamos nos adaptando a essa nova realidade e nos acostumando com as regras de segurança e bom senso. Já viajei bastante por aqui e em todos os lugares que fui as pessoas estão se comportando de forma muito semelhante".

"É fácil perceber que estamos nos adaptando a essa nova realidade e nos acostumando com as regras de segurança e bom senso" Sabrina Simon - Pesquisadora