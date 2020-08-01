5 maneiras de pendurar quadros sem furar a parede

Quer renovar a casa? Aposte em quadros apoiados na parede ou presos na parede com fitas ou massas adesivas Crédito: Pinterest

Mudanças básicas podem transformar a sua casa. Uma dela é o uso, na decoração, de quadros e pôsteres. Se você ainda se apega ao trabalho de ter que furar a parede, esqueça. Isso é coisa do passado. Existem diversas ferramentas simples e criativas para pendurar quadros sem furos. A opção também é ideal para quem mora de aluguel. Confira as dicas preciosas dos profissionais.

Apoie na parede ou na estante

Quer deixar a decoração do ambiente mais flexível e com estilo contemporâneo? Aposte no quadro encostado na parede ou apoiado na estante. "Não existe uma regra, mas é preciso levar em consideração se o local onde os quadros ficarão apoiados não estão na rota do vento porque, dependendo da intensidade, eles podem cair", explica a arquiteta Fernanda Calazans.

Quadros encostados na parede precisam ter dimensões maiores para se destacarem Crédito: Pinterest

Ela conta ainda que várias obras no chão também é uma ótima maneira de exibir os quadros de um jeito mais despojado. "Mas eles precisam ter dimensões maiores para se destacarem. Evite colocar na passagem". Outro ótimo recurso para transformações rápidas e de grande efeito é trocar os quadros de lugar.

"É preciso ficar atento aos cuidados como sempre tirar o pó com pano seco e limpar os vidros. Evite utilizar produtos engordurantes nos vidros, pois podem manchar com o tempo. O ideal é utilizar pano úmido com detergente neutro + pano seco para finalizar", explica Fernanda.

Use fita dupla face

Uma maneira rápida e fácil de repaginar a decoração da casa é colocar quadros na parede. Dependendo dos desenhos e pinturas é possível deixar o ambiente mais divertido ou romântico, por exemplo. Que tal deixar a fixação com o prego ou parafuso de lado e apostar na fita 3M? "Se você costuma enjoar fácil dos seus quadros, opte pela fixação com a fita com sistema de encaixe", diz o designer de interiores Carmo Della Mota.

Quadro fixados com a fita dupla face podem ser mudados a qualquer momento Crédito: Pinterest

Opte pela massa adesiva

O uso da massa adesiva também é uma opção para fixar quadros. "O ideal é que seja uma superfície lisa e limpa. Antes de instalar é importante passar um pano nas superfícies para remover a poeira, pois ela pode impedir a fixação da cola", explica a designer de interiores Fernanda Cecotti.

A massa adesiva é recomendada para peças bem leves, sem molduras pesadas ou vidro Crédito: Pinterest

A instalação é simples: faça uma bolinha com a goma que vem na embalagem, cole na superfície do pôster e fixe na parede. "Esse tipo de massa é recomendada para peças bem leves, sem molduras pesadas ou vidro. O mais interessante do produto é que ele pode ser reutilizado mais de uma vez e não danifica as paredes", explica a profissional.

Use washi tape

Quer usar a imaginação e uma decoração autêntica? Use a washi tape. "O material pode ser usado na própria moldura para dar uma cara nova. Gosto muito de colocar na lateral, deixando a parte da frente da cor original e na lateral usar a fita adesiva", diz Fernanda Calazans.

O uso da washi tape é uma solução simples que adiciona profundidade e textura as paredes Crédito: Pinterest

Outra sugestão é aplicar os pôsteres diretamente com elas, centralizando na parte superior ou nos cantos. "Ao colar, passe bem o pano seco para evitar que fiquem abinhas soltas", sugere a arquiteta.

A profissional explica que essa é uma solução simples que adiciona profundidade e textura às paredes. "É simples, de baixo custo e transforma a parede de forma criativa e com muita personalidade. Apenas evite o sol diretamente porque pode afetar a cola".

Aposte nos ganchos invisíveis

Outra solução para pendurar quadros sem furar a parede é o uso do gancho adesivo. "Ao comprar é importante conferir na embalagem qual o peso recomendado pelo fabricante. Os de plástico são menos resistentes ao peso, já os de metal aguentam obras mais pesadas", diz a designer de interiores Fernanda Cecotti.

O gancho possui uma fita que é responsável por suportar o peso maior da fixação. A instalação é rápida e simples, sendo necessário remover a fita protetora que protege a cola e pressionar na parede. "É importante limpar a superfície onde será instalado o quadro para garantir a eficiência da cola", ressalta a profissional.