10 mudanças simples para repaginar e dar cara nova à casa

Quer uma mudança ousada? Aposte na composição de quadros e na meia parede pintada Crédito: Pinterest

Que tal aproveitar o tempo em casa, durante a quarentena , para realizar pequenas transformações? Com pequenas mudanças - e até mesmo sem gastar muito - é possível dar uma nova cara ao ambiente escolhido. "Objetos usados podem ganhar novos sentidos e usos, transformando a decoração", explica a designer de interiores Fernanda Cecotti. Na "Semana da Casa" da Revista.ag , reunimos 10 dicas fáceis de reproduzir. Da pintura de parede ao uso de objetos decorativos, tem para todos os gostos e bolsos. Se inspire e prepare o lar para essa nova fase.

1 - Pinte paredes

Pinturas em meia parede ou geométricas estão em alta e dão um toque supermoderno Crédito: Pinterest

Uma sugestão para modificar um ambiente de forma fácil é mudando a cor de suas paredes. "As pinturas em meia parede ou geométricas estão em alta, e são perfeitas para dar um toque mais moderno ao espaço" diz Abigail Soares. A arquiteta explica que, para executá-las, é muito simples. "O morador vai precisar de tinta de parede, fita crepe, rolo de pintura, pincel para acabamento e usar a criatividade".

2 - Monte uma parede com quadros

Montar uma parede com quadros é uma dica para dar um novo visual ao ambiente Crédito: Pinterest

Uma maneira rápida e fácil de decoração para casa é colocando quadros na parede. Dependendo dos desenhos e pinturas é possível deixar o ambiente mais divertido ou romântico, por exemplo. "A técnica mais comum de como colocar quadros na parede é com prego ou com fita 3M. Mas não se esqueça que quando se faz a fixação com o prego ou parafuso é praticamente uma decoração definitiva. Então, se você costuma enjoar fácil dos seus quadros opte pela fixação com a fita com sistema de encaixe", diz o designer de interiores Carmo Della Mota.

3 - Aposte no tapete

O uso do tapete pode mudar de forma surpreendente o ambiente Crédito: Camila Santos

uso do tapete pode mudar de forma surpreendente o espaço. "Além de dar aquele toque especial, as mais diversas formas, cores e estampas podem alterar por completo um ambiente, delimitando espaço e proporcionando um ambiente mais aconchegante. Seja no couro, na pelúcia, de palha, com desenhos geométricos ou os famosos tapetes persas", explica a arquiteta Lara Guimarães. Ela, que trabalha com a irmã Luiza, explica que a escolha dos tapetes deve ser feita baseando-se nas medidas do mobiliário existente e do cômodo, para que o tapete cumpra sua função. "Apostar no uso dessa peça sozinha ou em composição é uma bela maneira de dar personalidade à casa", diz.

4 - Transforme o uso de objetos

Objetos podem ser usados de novas formas. Cadeira se transforma em mesa de cabeceira Crédito: Pinterest

Objetos podem ganhar novos sentidos e uso, transformando a decoração sem gastar dinheiro. "É legal dar novo uso ao que você já tem, tirar as coisas guardadas e usar para circular a energia da casa. Pegue a bandeja de prata, por exemplo, que está esquecida e utilize no seu banheiro ou lavabo, colocando uma plantinha e um sabonete", sugere a designer de interiores Fernanda Cecotti. Outra sugestão é transformar o banco ou a cadeira em uma mesa de cabeceira.

5 - Plantas artificiais e objetos decorativos

Objetos decorativo trazem identidade ao espaço Crédito: Johny Roger

As vegetações são grandes aliadas quando se trata de dar vida ao ambiente. Algumas espécies possuem características filtrantes e auxiliam na redução de poluentes no ar, como a espada-de-são-jorge e a comigo-ninguém-pode, além de darem um novo astral para o ambiente. "Se você não leva muito jeito para cuidar de plantas, não se preocupe. As artificiais estão cada vez mais realistas e dispensam cuidados diários. Quando combinadas com adornos, são perfeitas para trazer equilíbrio à composição de estantes, nichos e prateleiras", diz a arquiteta Abigail Soares.

Os objetos decorativos são responsáveis por trazer identidade ao espaço. Contam a história dos donos da casa e trazem à tona a memória afetiva. "Além de investir em novas peças decorativas, é interessante que você procure itens que possam estar guardados em casa, como livros, louças, souvenirs de viagens, que possam ganhar um novo uso, desta vez como objetos de decoração", ressalta.

6 - A iluminação

A iluminação pode proporcionar a percepção do espaço Crédito: Camila Santos

Uma boa iluminação pode transformar o ambiente. "Ela pode proporcionar inclusive a percepção do espaço. Pensando em uma rápida intervenção, com o uso de luminárias de sobrepor, trilhos de iluminação, ou luminárias de mesa ou piso, já é possível modificar a qualidade de luz do cômodo", explica a arquiteta Luiza Guimarães. Luzes amareladas são as que trarão mais aconchego. Já as brancas, mais ação. "Por isso, é muito interessante apostar na primeira para quartos e salas e na segunda, em cozinhas e locais de trabalho", sugere.

7 - Mude os móveis de lugar

Se o espaço da sala é pequeno, a dica é ter alguns assentos soltos, como pufes Crédito: Pinetrest

Mude a posição dos móveis e terá uma nova decoração. Uma sugestão do designer de interiores Carmo Della Mota é aproximar os assentos da sala de estar. Tente posicionar cadeiras e poltronas mais perto do sofá e veja como o espaço fica muito mais acolhedor. Se o espaço da sala é pequeno, a dica é ter alguns assentos soltos, como pufes e cadeiras, que possam ser facilmente posicionados em frente ao sofá. Outra maneira de driblar a falta de espaço é colocar uma estante ou aparador fininho atrás do sofá e usá-lo como apoio para luminárias, livros e copos, explica.

8 - Muito verde

Samambaia e outras espécies humanizam a varanda Crédito: João Ribeiro

Gosta de plantas, mas sempre achou que não leva jeito para cuidar? Ou você as tem, mas deixa as espécies no quintal  no caso das casas  ou nas varandas do apartamento? É hora de movê-las para os ambientes internos, humanizando cada cantinho.

Urban Jungle , tendência millenial que resgata a essência da natureza para as moradas, colabora para essa necessidade tão relevante do ser humano pelo natural. Assim, eleger algumas plantas que já estão em casa é o caminho. Uma samambaia, por exemplo, merece um ganchinho para pendurar na parede, que ganhará beleza com a folhagem que cai do vaso. É possível também escolher vasinhos para a mesa da sala de jantar, por exemplo, destaca a arquiteta Pati Cillo. E para quem teve o desejo despertado, algumas lojas de paisagismo seguem trabalhando no sistema de entregas delivery. Em casa, a dica é seguir com os cuidados no que diz respeito à rega e proporcionar luz natural.

9 - De olho nas almofadas

Almofadas e tapetes em tons de azul e cinza se juntam ao trio de mesinhas para revigorar a varanda Crédito: Eduardo Pozella

Na decoração, alguns elementos são perfeitos para surtir aquele efeito rápido de mudança. Eu adoro a força que as almofadas evidenciam na decoração, revela a arquiteta Karina Korn. Com a versatilidade de trocar as vestes rapidamente, as almofadas, além do conforto ao serem colocadas no sofá, ou mesmo para efeitos decorativos na cama, podem se destacar pelas cores fortes ou sóbrias graças aos desenhos geométricos, ou às características dos materiais. Caso você não tenha capas para trocar, fica fácil e acessível fazer pedidos em lojas online, ressalta a profissional.

10 - Resgate os porta-retratos

Reveja as fotos reveladas e escolha aquela que marcou um momento muito especial para decorar a casa Crédito: Pinterest