5 dicas de como usar tapetes na decoração da casa

Ambiente de Mariana Lôfego Crédito: Camila Santos

Tem quem não abra mão de um tapete para complementar a decoração. A peça deixa o ambiente mais bonito e aconchegante, criando charme e estilo no chão. Com alturas, acabamentos e formatos variados, existem várias opções no mercado. Para te ajudar a escolher o ideal para seu ambiente, ouvimos arquitetos e designer de interiores que vão falaram sobre cores, tamanhos e formatos que você deve levar em consideração para acertar no décor.

1 - Ambiente

A escolha do modelo de tapete depende de uma série de fatores, a começar pelo comportamento dos moradores, estilo da casa e frequência de uso. "O tapete é um item com bastante importância na decoração, pois além de trazer maior aconchego ao ambiente também garante personalidade, delimita espaços e diminui ruídos", explica a arquiteta Mariana Lôfego. A arquiteta Fernanda Julião ressalta que ele pode ser usado em todos os ambientes da casa. "É indicado para qualquer ambiente, inclusive áreas internas e externas. Tudo vai depender do estilo da decoração e do mobiliário", diz.

2 - Tamanho

Crédito: Camila Santos

A arquiteta Mariana Lôfego explica que para escolher o tamanho do tapete é primordial respeitar as proporções do ambiente. "Quando falamos de sala de jantar, o ideal é que as cadeiras permaneçam em cima do mesmo quando arrastadas, ou seja, com no mínimo 60 cm a mais para cada lado". Já para a sala de estar, é interessante que os móveis fiquem todos em cima do acessório ou pelo menos 20 cm abaixo dos móveis que compõem o ambiente.

"Ao escolher o tamanho do tapete é primordial respeitar as proporções do ambiente" Mariana Lôfego - Arquiteta

Já quando se trata de quartos, ela diz que a medida ideal é quando se tem uma sobra de, em média, 50 cm nas laterais da cama e na frente. "Podemos usar o modelo passadeira, um em cada lado da cama", sugere. A arquiteta explicou ainda que o tapete é um elemento de destaque, por isso quanto maior, mais atenção ele chama. "É interessante manter a mesma paleta de cor do ambiente para que não comprometa com as cores dos móveis. É possível ousar nas cores, desde que tenha sintonia com o restante da decoração".

Para evitar a aparência do 'tapete flutuante' (quando o tapete é pequeno no meio da sala sem tocar em móveis), uma dica é investir em sobreposição de tapetes, dando um ar moderno e personalizado. "Também sugiro usar tapetes com fios mais curtos e mesclar tapetes mais básicos (lisos, neutros ou de fibra natural) com algum mais ousado (estampados, por exemplo). Ou, para evitar essa aparência indesejada, o tapete pequeno pode ser deslocado da composição principal de móveis e criar um ambiente menor com uma poltrona e mesa lateral", indica Mariana Lôfego.

3 - Materiais

Projeto de José Daher: tapete em lã sobre o algodão Crédito: Sagrilo

O arquiteto José Daher diz que, para escolher o tapete ideal, tem que prestar atenção na facilidade da manutenção e no estilo do ambiente, além do efeito estético que se quer imprimir ao ambiente. Para isso existe uma variedade de materiais para escolher o tapete ideal. "Nas casas urbanas ou espaços corporativos costumo usar os tapetes orientais clássicos ou contemporâneos . Os clássicos são esteticamente mais trabalhados com motivos florais". Já os de fibra como juta e sisal combinam com ambientes despojados como varandas e casas de campo e praia.

"Os de fibra como juta e sisal combinam com ambientes despojados como varandas e casas de campo e praia" José Daher - Arquiteto

O arquiteto explica ainda que, de uma forma geral, a limpeza frequente deve ser feita apenas com aspirador de pó e lavagem ,quando necessário, em casas especializadas. "Uma dica é girar o tapete periodicamente 180 graus para que ele receba a incidência da claridade solar de maneira uniforme", garante Daher.

4 - Formatos

Tapetes de formatos diferentes podem acomodar melhor o espaço. "O formato segue a ambientação com algumas regras técnicas, mas não precisa ser no mesmo padrão", explica a arquiteta Fernanda Julião. Além do regular padrão, ele pode ser assimétrico ou circular.

O tapete circular é indicado para ambientes despojados. "Todo o mobiliário precisa estar dentro dele - seja mesa, poltronas - além de ter os afastamentos técnicos", diz Fernanda.

"Quando se opta pela sobreposição a preocupação é na acessibilidade devido a altura da pelagem" Fernanda Julião - Arquiteta

A sobreposição tem sido muito utilizada, criando uma proposta contemporânea. "É preciso ter a preocupação da composição entre eles, inclusive com relação as tramas e aos padrões existentes. É preciso atenção também na acessibilidade devido a altura da pelagem", alerta a arquiteta.

5 - Cores

Ambiente de Fernanda Cecotti Crédito: Reprodução/Instagram

A designer de interiores Fernanda Cecotti conta que o tapete é uma boa maneira de dar toque de cor no espaço. "Tem modelos com geometria e textura, por exemplo". Para ela, a peça também pode virar uma base para tudo que estará em cima dele como sofá, mesa de centro e poltrona. "É uma ótima ferramente para a decoração", explica

"Tem modelos com geometria e textura. É uma ótima ferramente para a decoração" Fernanda Cecotti - Designer de interiores