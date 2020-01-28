Cadeiras são trocadas por balanços nos ambientes da casa

Projeto de Kassio Fontoura e Marcela Grasselli Crédito: FELIPE ARAUJO

Num projeto moderno de 150 metros quadrados, dos arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasselli, é a poltrona de balanço a protagonista da decoração. Confeccionada em acabamentos em corda náutica, a peça foi escolhida para trazer leveza e descompromisso ao living. "Apesar de ser um mobiliário próprio para áreas externas, nasceu com a ideia em se trazer um pouco da natureza externa para dentro dos espaço social. Para garantir que o mobiliário tivesse destaque no living, a especificação dos acabamentos em corda náutica preta foram essenciais", explica Kassio.

A dupla conta que, para o ambiente, foram selecionadas peças assinadas que trouxeram a tona o conceito de ambientes confortáveis e amplos, onde a presença da natureza se fez presente através do paisagismo bem como o uso da poltrona de balanço. "Os tons claros dos tecidos que revestem os estofados trazem a ideia de ambiente solar ao refletirem a luminosidade que entra pelas grandes esquadrias do pé direito duplo. E o contraste se da na área onde foi posicionada a poltrona de balanço, onde a ideia foi criar uma mini floresta urbana com diferentes espécies da flora tropical", diz Marcella. Eles optaram por um mix de plantas tropicais e de fácil manutenção, como as dracenas e helicônias. "O grande destaque é a bananeira que ocupa parte do pé direito duplo do ambiente", diz Kassio.

"A poltrona de balanço foi escolhida para trazer leveza e descompromisso ao living" Kassio Fontoura - Arquiteto

Lounge coberto

O arquiteto Oberdam Bartocci trouxe o balanço para a área de lazer de uma cobertura. "Ele nos remete a ambiente externos algo bem-vindo para o projeto de uma área de lazer. E como em Vitória, temos problemas com o pó preto, fica mais prático para limpeza do ambiente, pois não precisa arrastar móveis", explica.

Projeto de Oberdam Bartocci Crédito: CAMILA SANTOS

Foi o arquiteto que desenhou o balanço, que fica suspenso por cordas. "A escolha do material foi algo bem criterioso e pensado junto com a equipe de execução, uma vez que se trata de um móvel para área externa com possibilidade de contato com a água. A estrutura é de aço galvanizado com pintura automotiva revestida com um plástico de altíssima densidade. Esse material recebeu um acabamento de laca fosca", diz.

"O balanço fica mais prático para limpeza do ambiente, pois não precisa arrastar móveis" Oberdam Bartocci - Arquiteto

O mobiliário, que é um design contemporâneo com linhas arrojadas e retas, é a prova d'água. Destaque também para o jardim vertical, que foi posicionado atrás do balanço. "A arquitetura biofílica é uma tendência na arquitetura. As espécies foram selecionadas de acordo com a exposição do ambiente à luz natural. Como ali não tem luz direta, empregou-se plantas que se desenvolvem bem na sombra como o pacová, a jiboia, e dois chifres-de-veado que possuem folhas com formas escultóricas enriquecendo a composição.

Com vista para o mar

Projeto criado por Cyane Zoboli Crédito: Reprodução @tidellibrasil

No lounge de 130 metros quadrados, de frente pro mar, os balanços também são o protagonista. "Criei um ambiente que é uma área gourmet, com sala de estar e adega. A ideia é para receber convidados", explica a a arquiteta Cyane Zoboli. Os balanços, ela conta, foram escolhidos para substituir as poltronas e as chaises.