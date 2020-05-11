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Coronavírus

Saída de quarentenas é tarefa complexa e difícil, afirma diretor da OMS

Tedros Ghebreyesus, diretor da entidade,  ressaltou que, com as medidas de gradual retomada econômica  é preciso continuar a monitorar e a isolar os casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 15:01

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 15:01

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu nesta segunda-feira que o processo de saída das quarentenas ("lockdowns") por causa da pandemia do novo coronavírus é uma tarefa "complexa e difícil". Durante entrevista coletiva virtual, ele comentou que as medidas de distanciamento físico impostas para conter a disseminação da doença representam um impacto econômico importante, o que a entidade reconhece. "É preciso estimular as economias, mas manter a vigilância sobre o vírus", defendeu.
Ghebreyesus ressaltou que, com as medidas de gradual retomada econômica em vigor em vários países, é preciso continuar a monitorar e a isolar os casos positivos da doença. Além disso, as autoridades precisarão adotar medidas de controle rápidas, se houver salto nos casos da covid-19. "Estudos de sorologia preliminares mostram que uma parcela pequena da população tem anticorpos para o vírus", lembrou. Com isso, a maioria da população global continua a ser suscetível à doença, advertiu o diretor-geral da OMS. Ghebreyesus citou em suas declarações iniciais que já há mais de 4 milhões de casos confirmados da doença pelo mundo reportados à OMS.
O diretor-geral afirmou que tem havido sucesso entre países para desacelerar os casos de coronavírus e salvar vidas. Segundo ele, porém, novos casos da doença ocorridos recentemente com o relaxamento das restrições à circulação na Coreia do Sul e em Wuhan, na China, ilustram os desafios ainda presentes.
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Também presente na entrevista coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, falou sobre a possibilidade de reabertura das escolas. Segundo ela, é preciso que as autoridades se questionem não apenas sobre reabrir ou não, mas também sobre em que termos pode ser feita a reabertura.
Ela disse que é preciso avaliar uma série de questões sobre cada sociedade, para se tomar essa decisão. A epidemiologista lembrou que os estudos até agora mostram que as crianças mais frequentemente são contaminadas pelos adultos do que o contrário

Questões

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou na entrevista que três questões precisam ser feitas pelos países, antes de se retirar quarentenas em vigor. A autoridade sugeriu que esse processo seja realizado de modo "lento", a fim de se manter o controle sobre eventuais surtos da doença nesse processo.
Ghebreyesus disse que é preciso questionar se a epidemia está sob controle naquele país; se o sistema de saúde é capaz de lidar com um novo pico de casos que pode surgir após o relaxamento das restrições; e se o sistema de monitoramento da saúde pública é capaz de detectar e gerenciar os casos e seus contatos e identificar um ressurgimento de casos de coronavírus. "Essas três questões podem ajudar a determinar se um lockdown pode ser liberado lentamente ou não", afirmou.

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