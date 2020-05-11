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Presidente dos EUA

Trump volta a criticar China por pandemia de coronavírus

Trump e membros de seu governo têm criticado a China nas últimas semanas, afirmando que o país é responsável pela pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 07:56

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 07:56

O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter para criticar novamente a China, na noite deste domingo (10). Em sua mensagem, ele criticou também a postura da emissora CBS e de seu programa 60 Minutes, que segundo o presidente buscavam agradar Pequim.
"A CBS e seu programa, 60 Minutes, estão fazendo de tudo em seu poder, que é bem menor hoje do que foi no passado, para defender a China e o horrível vírus pandêmico que foi infligido sobre os EUA e o restante do mundo", criticou Trump. "Eu acho que eles querem fazer negócio com a China!", completou.
Trump e membros de seu governo têm criticado a China nas últimas semanas, afirmando que o país é responsável pela pandemia de coronavírus e chegando a ameaçar com punições econômicas o país asiático por causa disso.

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