Trump diz ter que proteger idosos durante reabertura da economia

Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

Em uma longa transmissão ao vivo sobre a reabertura da economia americana em meio a pandemia de Covid-19 televisionada neste domingo, o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump afirmou que, durante a reabertura da economia do país, o governo terá que "proteger as pessoas com mais de 60 anos".

Ao responder a perguntas de cidadãos, previamente gravadas pela Fox News, Trump disse que pretende retomar as aulas o mais cedo possível. "Acredito que as aulas serão retomadas até setembro". Para que isso seja feito com segurança, Trump disse será preciso separar pessoas que têm riscos de saúde, e professores mais idosos das crianças. "Com exceção de professores com problemas de saúde, acima dos 55, não há problemas" em retomar o funcionamento das escolas.

Durante a transmissão, Trump voltou a atacar governadores, dizendo que alguns trabalharam melhor do que outros na contenção da Covid-19. E também criticou adversários democratas pela demora na liberação da hidroxicloroquina para tratamento da doença.

"A hidroxicloriquina funciona contra Covid-19, não é a cura mas é um começo", afirmou o presidente americano, dizendo que a "esquerda radical" está impedindo que o medicamento "salve mais vidas".