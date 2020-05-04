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Governo dos EUA

Trump diz ter que proteger idosos durante reabertura da economia

O presidente dos Estados Unidos disse também que pretende retomar as aulas o mais cedo possível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 08:24

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 08:24

Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment
Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
Em uma longa transmissão ao vivo sobre a reabertura da economia americana em meio a pandemia de Covid-19 televisionada neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que, durante a reabertura da economia do país, o governo terá que "proteger as pessoas com mais de 60 anos".
Ao responder a perguntas de cidadãos, previamente gravadas pela Fox News, Trump disse que pretende retomar as aulas o mais cedo possível. "Acredito que as aulas serão retomadas até setembro". Para que isso seja feito com segurança, Trump disse será preciso separar pessoas que têm riscos de saúde, e professores mais idosos das crianças. "Com exceção de professores com problemas de saúde, acima dos 55, não há problemas" em retomar o funcionamento das escolas.

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Durante a transmissão, Trump voltou a atacar governadores, dizendo que alguns trabalharam melhor do que outros na contenção da Covid-19. E também criticou adversários democratas pela demora na liberação da hidroxicloroquina para tratamento da doença.
"A hidroxicloriquina funciona contra Covid-19, não é a cura mas é um começo", afirmou o presidente americano, dizendo que a "esquerda radical" está impedindo que o medicamento "salve mais vidas".
Ao ser questionado sobre porque os EUA não se prepararam para a chegada do novo coronavírus, Trump culpou opositores. "Fechei a fronteira com a China e fui chamado de racista", lembrou o republicano, citando especialmente seu adversário na corrida presidencial, o democrata Joe Biden.

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