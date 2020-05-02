Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • França decide prolongar estado de emergência de saúde até 24 de julho
Coronavírus

França decide prolongar estado de emergência de saúde até 24 de julho

O novo coronavírus causou 24.594 mortes na França, de acordo com o último balanço oficial divulgado na noite de sexta-feira (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 15:24

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 15:24

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
 governo francês decidiu, neste sábado (2), prolongar por dois meses, até 24 de julho, o estado de emergência sanitária em vigor no país para combater a pandemia de coronavírus, anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran.
Em vigor desde 24 de março, o estado de emergência sanitária foi prorrogado porque, de acordo com o governo, a suspensão programada para 23 de maio "seria prematura" e "os riscos de retomada da epidemia" são "comprovados em casos de interrupção súbita das medidas em andamento".
O projeto de lei foi examinado neste sábado no conselho de ministros e deve ser apresentado a partir de segunda-feira (4) ao Parlamento.

Veja Também

África tem mais de 40 mil casos de infecção por novo coronavírus

Combate à pandemia: Líderes bem-sucedidos unem empatia a postura firme

O texto especifica, principalmente, as condições de quarentena impostas àqueles que chegam à França e estão infectados com o vírus.
Também aponta a implementação de um "sistema de informação" que afeta os doentes e seu entorno por até um ano.
O objetivo é "reforçar o quadro jurídico" e "expandi-lo" para "integrar os desafios do desconfinamento", que deve começar em 11 de maio, disse o ministro Véran, ao fim da reunião.
"Vamos ter que conviver com o vírus por um tempo", enfatizou. "Aprender a conviver com o vírus: esse é o desafio dos próximos meses", reiterou o ministro do Interior, Christophe Castaner.

Veja Também

PM promete presença ostensiva para evitar tráfico e homicídio na Piedade

Coronavírus: Casagrande anuncia novas medidas no ES

Grande Vitória tem 78% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados