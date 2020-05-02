Grande Vitória tem 78% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com Covid-19 na Grande Vitória caiu 5,1 pontos percentuais nesta sexta-feira (01) em comparação com a última quarta (29) , de 83,3% para 78,22%.

A discreta melhora deu-se com o registro de novos leitos de cuidado intensivo. Eles passaram de 156 para 202 na região, que segue em alto risco quanto o assunto é no novo coronavírus

Os novos 46 leitos de UTI foram reportados nesta sexta pelo Painel Covid-19, atualizado pelo governo do Espírito Santo. O número de vagas é referente a hospitais próprios do Estado e filantrópicos.

Além dos leitos de UTI, a Grande Vitória conta com 187 leitos de enfermaria também reservados apenas para Covid-19, sendo que há 80 pacientes internados neles, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 42,78%.

ESTADO

O Espírito Santo possui atualmente 183 pacientes internados em UTI e 97 em enfermarias. A taxa de ocupação em todo o Estado, considerando apenas os leitos de UTI exclusivos para Covid-19, é de 68,8%. Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.

Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.

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