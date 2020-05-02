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Taxa reduzida

Grande Vitória tem 78% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Em comparação com a última quarta-feira (29) houve redução, antes o percentual era de 83%. Agora há novos leitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 22:05

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 22:05

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com Covid-19 na Grande Vitória caiu 5,1 pontos percentuais nesta sexta-feira (01) em comparação com a última quarta (29), de 83,3% para 78,22%.
A discreta melhora deu-se com o registro de novos leitos de cuidado intensivo. Eles passaram de 156 para 202 na região, que segue em alto risco quanto o assunto é no novo coronavírus.
Os novos 46 leitos de UTI foram reportados nesta sexta pelo Painel Covid-19, atualizado pelo governo do Espírito Santo. O número de vagas é referente a hospitais próprios do Estado e filantrópicos. 
Além dos leitos de UTI, a Grande Vitória conta com 187 leitos de enfermaria também reservados apenas para Covid-19, sendo que há 80 pacientes internados neles, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 42,78%.

ESTADO

O Espírito Santo possui atualmente 183 pacientes internados em UTI e 97 em enfermarias. A taxa de ocupação em todo o Estado, considerando apenas os leitos de UTI exclusivos para Covid-19, é de 68,8%. Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.
Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.

MAIS DE 100 MORTES

O Espírito Santo ultrapassou nesta sexta o número de 100 mortes por Covid-19. O número de casos também aumentou, são 2.913. Enquanto isso, o governador Renato Casagrande (PSB) deve anunciar, neste sábado (01) se flexibiliza ou não a abertura do comércio na Grande Vitória.

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