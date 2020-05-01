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Homem de 54 anos

Aracruz registra segunda morte por Covid-19

De acordo com a Prefeitura de Aracruz, o homem de 54 anos era morador da Sede do município e apresentava comorbidade, como diabetes problemas renais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 20:28

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 20:28

Arte covid-19 para capa do site
Espírito Santo já ultrapassou a marca de 100 mortes de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus Crédito: Divulgação
O município de Aracruz, no Norte do Estado, registrou a segunda morte em função da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que contabilizou a morte de oito pessoas nesta sexta-feira (1).
De acordo com a Prefeitura Municipal de Aracruz, o homem de 54 anos era morador da Sede do município e apresentava comorbidade, como diabetes problemas renais.

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A prefeitura informou que o paciente deu entrada na madrugada da última terça-feira (28) no Hospital São Camilo apresentando febre e falta de ar. Horas depois de entrar na unidade de saúde, o homem teve o óbito constatado. 
Segundo a prefeitura, conforme protocolo foi coletado o material para análise. O resultado positivo do exame foi encaminhado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES) na noite de quinta-feira (30).
O registro da primeira morte de um moradora de Aracruz ocorreu no dia 25 de abril. Na ocasião, a vítima era uma mulher, que estava internada em um hospital particular da Grande Vitória.

OUTRAS MORTES 

O Espírito Santo registrou 101 mortes até esta terça-feira (1), segundo informações do Painel Covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram oito, além dos 2.913 casos confirmados.
  • Mulher, 70 anos, residente de Vitória
  • Mulher, 64 anos, residente de Cariacica
  • Homem, 65 anos, residente de Serra
  • Mulher, 67 anos, residente de Cariacica
  • Homem, 57 anos, residente de Vitória
  • Homem, 57 anos, residente de Iuna
  • Homem, 86 anos, residente de Serra
  • Homem, 54 anos, residente de Aracruz

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