'Decisão no sábado', diz secretário sobre reabertura do comércio no ES

Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini

Segundo o secretário, o governador Renato Casagrande tem dialogado com todas as partes antes de uma tomada de decisão, que será pautada no melhor para o Estado.

A decisão final será feita somente no sábado pelo governador, que tem dialogado com todos os atores: com cientistas, com estatísticos, com epidemiologistas, com a indústria, com o comércio, com todo mundo, para construir convicções muito sólidas que, de fato, possam representar a melhor decisão para o nosso Estado, disse.

Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nésio afirmou ainda que a decisão demanda uma série de condições que estão sendo analisadas. Nós estamos em processo de amadurecimento e avaliação de, caso ocorra, como ela ocorreria [...] depende da ampliação de leitos, depende do comportamento da epidemia, depende da pactuação dos protocolos de como esses serviços irão abrir, destacou.

"FALSA SENSAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL"

Em meio ao debate, Fernandes falou sobre uma falsa polêmica criada em torno da reabertura do comércio e a relação deste com o isolamento social. Segundo o secretário, o distanciamento é para que as pessoas evitem sair de casa e tenham contato físico com outra, mesmo com lojas e estabelecimentos abertos.