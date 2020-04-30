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Em debate

'Decisão no sábado', diz secretário sobre reabertura do comércio no ES

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o governador Renato Casagrande tem dialogado com todas as partes antes de uma tomada de decisão, que será pautada no melhor para o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:34

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:34

Vitória - ES - Coronavírus - Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini
Diante da discussão sobre a reabertura do comércio na Grande Vitória e o constante crescimento do número de casos e mortes confirmadas pelo novo coronavírus, a definição final sobre a liberação de funcionamento, ou não, das lojas será feita no próximo sábado (2). A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (30). 
Segundo o secretário, o governador Renato Casagrande tem dialogado com todas as partes antes de uma tomada de decisão, que será pautada no melhor para o Estado.
A decisão final será feita somente no sábado pelo governador, que tem dialogado com todos os atores: com cientistas, com estatísticos, com epidemiologistas, com a indústria, com o comércio, com todo mundo, para construir convicções muito sólidas que, de fato, possam representar a melhor decisão para o nosso Estado, disse.

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Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31)
Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nésio afirmou ainda que a decisão demanda uma série de condições que estão sendo analisadas. Nós estamos em processo de amadurecimento e avaliação de, caso ocorra, como ela ocorreria [...] depende da ampliação de leitos, depende do comportamento da epidemia, depende da pactuação dos protocolos de como esses serviços irão abrir, destacou.

"FALSA SENSAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL"

Em meio ao debate, Fernandes falou sobre uma falsa polêmica criada em torno da reabertura do comércio e a relação deste com o isolamento social. Segundo o secretário, o distanciamento é para que as pessoas evitem sair de casa e tenham contato físico com outra, mesmo com lojas e estabelecimentos abertos.
O distanciamento social é que as pessoas evitem sair de casa, que elas de fato não tenham o contato físico com outras pessoas. E que, mesmo tendo a oportunidade de ir almoçar fora, de ir ao comércio, que as pessoas só saiam de casa se, de fato, for necessário. A palavra de ordem agora é disciplina social, é coesão social, é união do povo, de todo mundo, para entender que estamos em semanas muito críticas. Só que é uma falsa polêmica entender que somente o comércio representa o isolamento social. Todo o conjunto da sociedade precisa se mobilizar, ficar em casa e fazer esse isolamento. Se a gente entender que agora o isolamento social é simplesmente manter o comércio fechado, seria um reducionismo e uma falsa sensação de isolamento social. Nós precisamos que todo mundo colabore, completou.

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