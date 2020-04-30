Fiscalização fecha bares e loja de conveniência em Vila Velha

A fiscalização foi realizada pela equipe de Posturas e pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Contrariando a proibição de funcionamento por conta do isolamento social, alguns bares e outros tipos de estabelecimentos continuam funcionando em pontos da Grande Vitória. Na noite desta quarta-feira (29), uma ação de fiscalização foi realizada em Vila Velha para notificar os donos dessas lojas que insistem em se manter abertos durante a pandemia do novo coronavírus . Em Itaparica, uma loja de conveniência de um posto de combustíveis foi interditada.

A fiscalização foi realizada pela Guarda Municipal e pela equipe de Posturas do município. No bairro Retiro do Congo, bares que estavam funcionando foram fechados. Um comerciante chegou a ser notificado durante a ronda. Dono de um estabelecimento no bairro, Adilson Fregona afirma que não sabia da proibição.

Como aqui é mais afastado, a gente não tem muito essa informação de vocês. Mas agora a gente está sabendo. Vou fechar aqui direitinho, apoiado, disse.

A fiscalização seguiu por outros bairros da cidade e chegou em Itaparica. Em um posto de combustíveis, havia aglomeração do lado de fora de uma loja de conveniência, com pessoas ingerindo bebida alcoólica. Por já ter sido notificado, o local acabou sendo interditado, como explica o subinspetor Luiz, da Guarda Municipal de Vila Velha.

Anteriormente, essa loja de conveniência do posto de gasolina tinha sido notificada. O dono não respeitou as recomendações e nesta data (29) foi interditada pela prefeitura e pela Guarda Municipal de Vila Velha. Infringindo a situação de aglomeração no local, tinham quiosques abertos e com aglomeração de pessoas, destacou.

Uma loja de conveniências de um posto de combustíveis foi interditada em Itaparica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com as equipes da Guarda, a fiscalização vai continuar durante a quarentena, e a população pode auxiliar a ação dos agentes denunciando locais que estejam desrespeitando as orientações de isolamento social. A denúncia pode ser feita por telefone, no número (27) 3219-9929.

Havendo aglomerações, a população pode entrar em contato com a Guarda Municipal, que está à disposição de todos os moradores, finalizou.