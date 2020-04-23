Pelo celular, robô vai ajudar na prevenção ao coronavírus em Vila Velha

Via whatsapp: Robô vai ajudar na prevenção ao coronavirus em Vila Velha Crédito: Comunicação PMVV

(27) 99802-5324. Os moradores de Vila Velha vão poder consultar, através do WhatsApp, informações atualizadas sobre o coronavírus no município. A Prefeitura de Vila Velha botou à disposição um robô, que vai tirar dúvidas pelo número

Para interagir com o Plantão Coronavírus, basta enviar um oi, um olá, um bom dia ou qualquer outra forma de cumprimento. A partir daí, você recebe uma lista de opções de serviços que pode acionar enviando o número correspondente, de 1 a 9. São orientações sobre o Covid-19, formas de prevenção, medidas de enfrentamento ao coronavírus e telefones úteis, entre outros dados.

Um exemplo: Enviando o número 1 você recebe informações sobre o que fazer em caso de sintomas suspeitos. Mande o número 4 e a resposta serão os números atualizados de casos confirmados, curados, descartados e óbitos. As principais ações de todas as secretarias da Prefeitura de Vila Velha em relação ao coronavirus são apresentadas como resposta ao número 3.

O secretário municipal de Saúde, Jarbas Ribeiro de Assis Junior, ressalta a importância dessa ferramenta. O aplicativo vem cumprir o papel fundamental para todos os cidadãos. Ele é oficial e fornece informações fidedignas dos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), além de combater as fakes news que estão proliferando nas redes sociais e desinformando a população.

Jarbas completa: esperamos que as pessoas procurem o aplicativo para se informar e ter tranquilidade na tomada das suas decisões. É isso que esperamos: contribuir para este momento tão difícil em que o Brasil e o Espírito Santo vivem em relação à pandemia do coronavírus, finaliza.

Via whatsapp: Robô vai ajudar na prevenção ao coronavírus em Vila Velha Crédito: Comunicação PMVV