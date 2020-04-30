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Coronavírus: vídeo mostra fila de caixas acumuladas em laboratório do ES

Atribuídas a essa quarta-feira (29), imagens mostram acúmulo de caixas térmicas com exames; Sesa admitiu fila e garantiu que resultados não são afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 21:48

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 21:48

A filmagem revela a corrida contra o tempo para obter diagnósticos do novo coronavírus no Espírito Santo. Atribuído a esta quarta-feira (29), o vídeo mostra dezenas de caixas térmicas acumuladas na porta do Laboratório Central do Estado (Lacen-ES)  todas com exames realizados em pacientes suspeitos da Covid-19.
Procurada pela redação de A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou a formação da fila no local e explicou que existem dois horários de pico por causa das entregas das amostras: um no final da manhã e outro no final da tarde. As imagens acima teriam sido gravadas no primeiro deles.
"A espera não gera prejuízo à qualidade das amostras, já que as mesmas ficam acondicionadas em recipientes próprios"
Secretária de Saúde do Espírito Santo (Sesa) -
Apesar de ter garantido que esse aguardo no recebimento dos testes não afeta a qualidade dos resultados, a Sesa afirmou que está ampliando o espaço físico para a recepção dessas entregas e que a nova área deve ficar pronta nos próximos dias  sem citar, especificamente, uma data.
Além dessa ampliação, a Secretaria também estuda receber os exames em horários pré-estabelecidos. Atualmente, os testes podem ser entregues diariamente, em horário livre, até as 18h; enquanto as análises acontecem de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

800 testes PCR

é a capacidade diária de processamento do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES)
Ainda segundo a pasta, o laboratório está recebendo uma média de 450 a 550 amostras por dia, apenas para realizar os testes do tipo PCR (que detecta a presença do material genético do vírus no corpo do paciente). Nesta terça-feira (28), apenas entre as 8h e as 23h59, o número de análises chegou a 664.

SOBRE AS RECLAMAÇÕES DE ATRASO

Em relação às queixas feitas por municípios por causa de atrasos na entrega dos resultados, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que a demora aconteceu devido a uma pane no equipamento que realiza a extração do material genético viral, mas que a máquina já foi consertada nesta quarta-feira (29).
Consequentemente, a Sesa garantiu que o atraso deve ser minimizado já nos próximos dias e ressaltou que o Lacen-ES é o laboratório que realiza a liberação de resultados relacionados ao coronavírus com a maior rapidez de todo o país, entregando-os em um prazo de até 36 horas.

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