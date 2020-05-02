PM promete presença ostensiva para evitar tráfico e homicídio na Piedade

Morro da Piedade e da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG

O secretário de Estado da Segurança, coronel Alexandre Ramalho, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, participaram de um patrulhamento no bairro Piedade, em Vitória, na noite de sexta-feira (1º), e prometeram atuação ostensiva da PM para combater o tráfico, homicídios e tiroteios na comunidade. Eles acompanharam uma equipe especializada em patrulhamento de áreas elevadas.

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Em um vídeo onde os dois coronéis aparecem, o secretário enfatiza o trabalho da PM na região. "Estamos demonstrando o nosso respeito e consideração e gostaria de dizer que continuaremos trabalhando firmes para trazer mais segurança para esta comunidade", pontuou coronel Alexandre Ramalho.

No patrulhamento desta sexta-feira, não houve detidos ou apreensões.

A tentativa de intimidação a ações de criminosos do Poder Público é exatamente para tentar evitar mais situações históricas de violência que a comunidade da Piedade já viveu nos últimos anos e que deixam os moradores à mercê do medo e sem paz e dignidade para viver no bairro.

CONFLITOS

Além disso, bandidos fizeram um ataque na entrada do bairro, onde há encontro com o Moscoso, e atingiram um grupo de jovens que estava no local. Dois deles morreram e três ficaram feridos.

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A rivalidade e constantes ataques também levaram muitos moradores abandonarem, às pressas, suas casas. Sem ter onde ficar, cerca de 40 famílias, cerca de 120 pessoas, ficaram em um jogo de empurra-empurra para saber onde ficariam e se receberiam auxílio-moradia . Até hoje há quem viva de aluguel, após ter deixado a casa própria.