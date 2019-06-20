Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÍCIA

Piedade: tiros e incêndio foram em casa de família que dominava o morro

Bandidos entregaram uma bala de fuzil a moradora. Marly Ferreira Bispo, mãe de JP, conta que o ataque foi um alerta

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 13:32

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

20 jun 2019 às 13:32
* Com informações de Eduardo Dias
Os tiros ouvidos da parte baixa e o incêndio visto no alto do Morro da Piedade, em Vitória, na noite de quarta-feira (19), tiveram um endereço certo: a casa da mãe do traficante João Ferreira Dias, o JP, conhecido como "dono" do morro. A Polícia Militar informou que ação foi para intimidar rivais.
Marly Ferreira Bispo, que também já foi presa por tráfico, conta que o ataque foi um alerta. "Ele me deu uma bala de fuzil para entregar para a polícia e eu entreguei. Falou que a policia não servia para nada e me chamou de 'caguete', que eu denuncio eles para a polícia. Me diz como? Se eu moro aqui, e eles no Bairro da Penha", disse em entrevista ao Gazeta Online, afirmando que os bandidos juraram matar o filho dela.
> RELEMBRE | Medo na Piedade e Moscoso: 7 mortes e histórico de ligações grampeadas
20/06/2019 - Casa da Família Ferreira, que tomava conta do Morro da Piedade, em Vitória, após o incêndio causado por bandidos do Bairro da Penha Crédito: Fernando Madeira
Marly conta que a casa foi invadida por cerca de 20 pessoas. Antes, os bandidos entraram na casa de uma vizinha, que não quis se identificar. Segundo a polícia, na residência mora um aliado de João, que foi solto no último dia 24 de maio.
A moradora, que estava na casa com mais um adulto e quatro crianças, conta que os homens invadiram a casa perguntando se eles conheciam os responsáveis pelo tráfico da Piedade. Com a resposta negativa, eles iniciaram o ataque. "Eles prenderam a gente no quarto, mandaram abaixar a cabeça e não olhar pra cara de ninguém. Depois que colocaram fogo, eles gritaram pra gente sair, porque a casa estava pegando fogo", relata.
> RELEMBRE | Jan 2019 | Saiba quem são as vítimas do ataque que deixou mortos em morro de Vitória
20/06/2019 - Marly Ferreira Bispo é mãe de João Ferreira Dias, o JP, conhecido como "dono" do morro. Ela teve a casa incendiada por traficantes, no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após atearem fogo na casa, eles seguiram para a residência dos Ferreira. Lá, eles quebraram tudo que encontraram pela frente na busca por Paulo Ricardo Ferreira Dias - outro filho de Marly que está foragido - e entregaram a bala de fuzil para a Marly, dizendo que deixaram para João.
Segundo Marly, os 20 bandidos chegaram pela mata, assim como em outros ataques realizados no morro: "Foi horrível! Eles vieram camuflados como polícia".
> RELEMBRE Dez 2018 | Base fixa da PM é inaugurada em Morro da Piedade
> RELEMBRE | Março 2018 | Morro da Piedade: medo, famílias expulsas e mulheres agredidas
> Março 2018 | Irmãos são assassinados com mais de 20 tiros cada um em Vitória
Sem moradia, ela e os três netos dormiram na quadra da comunidade. Já os vizinhos foram para casas de outros moradores que os acolheram. Na manhã desta quinta-feira (20), ela comentou que ainda esperava por demora do comparecimento da Assistência Social do governo e da Prefeitura de Vitória.
20/06/2019 - Casa da Família Ferreira, que tomava conta do Morro da Piedade, em Vitória, após o incêndio causado por bandidos do Bairro da Penha Crédito: Fernando Madeira
Revoltada com a situação, Marly não pensa em ir para um abrigo: "Eu não vou enfiar meu neto em abrigo. Eu trabalhei para ter minha casa. Meu marido trabalha para a gente se manter. Daqui, eu não vou para abrigo, nem para casa de vizinho. Não tenho parente aqui. Minha família é toda da Bahia".
> RELEMBRE 
>Jun 2018 | Terror na Piedade: a vida e morte do braço direito o "dono do morro"
> Jun 2018 | Com perfil em rede social "dono da Piedade" desafia e promete vingança
> Jun 2018 | Terror na Piedade: conheça a família do crime que impõe medo no morro
A equipe de reportagem informou ainda que a Polícia Civil chegou ao local no fim da manhã desta quinta-feira (20). Em entrevista a rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Geovanio, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, informou que o ataque foi para intimidar o grupo rival e que o patrulhamento na região foi reforçado durante o feriado.
SEMAS
Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que está enviando uma equipe de abordagem ao bairro Piedade para avaliar a situação e ver quais encaminhamentos podem ser feitos para as famílias atingidas. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Centro também estará disponível para atendimento às pessoas prejudicadas.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados